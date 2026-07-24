Ozempic, Mounjaro o Wegovy: un especialista de Córdoba analiza la eficacia de estos 'famosos' fármacos contra la obesidad

Ozempic, Mounjaro y Wegovy son marcas comerciales de medicamentos que se han vuelto muy conocidas porque se están usando en los últimos años para el abordaje de la obesidad (una de las grandes epidemias del siglo XXI), aunque ninguno de estos tratamientos está costeado en la actualidad por la sanidad pública española.

En concreto, Ozempic sí está financiado por la sanidad pública, pero no para su uso contra la obesidad, sino para la diabetes tipo 2, que es la finalidad con la que surgió este fármaco, basado en la molécula semaglutida. Wegovy tiene el mismo componente que Ozempic y se utiliza también, aunque con receta privada y sin financiación pública, para el tratamiento de la obesidad, pero en pacientes sin diabetes tipo 2. El coste del Ozempic oscila entre 120 y algo más de 200 euros (según dosis), mientras que el de Wegovy ronda los 200 euros mensuales y el del Mounjaro, que se basa en la molécula tirzepatida y puede ser usado tanto para la diabetes tipo 2 como frente a la obesidad, varía entre los 200 y 360 euros, según las plumas inyectables que contenga.

Un trabajador de una farmacia muestra varios envases de un tratamiento para la obesidad. / MANUEL MURILLO

Cómo actúan estos medicamentos y la próxima llegada de fármacos orales

El jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del hospital QuirónSalud Córdoba, Rafael Palomares, señala que «en la actualidad disponemos de varios medicamentos eficaces para el tratamiento de la obesidad» y detalla que «los más utilizados pertenecen a una familia de fármacos que imitan la acción de unas hormonas naturales que produce el intestino y que avisan al cerebro de que estamos llenos y regulan el apetito. Estos tratamientos se los administra el propio paciente mediante una inyección subcutánea una vez a la semana, con dispositivos tipo bolígrafo muy sencillos de utilizar. Además, la investigación en este campo va muy deprisa y en los próximos meses tendremos nuevos medicamentos, algunos incluso por vía oral, que ampliarán las opciones disponibles».

"No son medicamentos con una finalidad estética, ni para perder unos pocos kilos de cara al verano"

Rafael Palomares aclara que estos medicamentos no están concebidos "para perder unos pocos kilos de cara al verano ni tienen un fin estético», sino que están indicados para un tipo de población concreta, como complemento para perder peso, junto a una alimentación saludable, ejercicio físico y cambios en el estilo de vida en personas con obesidad. Concretamente, en personas con IMC (Índice de Masa Corporal igual o superior a 30 kg/m²) o en personas con sobrepeso importante (IMC igual o superior a 27 kg/m²) cuando además presentan enfermedades relacionadas con el exceso de peso, como son la diabetes tipo 2, la hipertensión, el colesterol elevado, la apnea del sueño, el hígado graso o la presencia de enfermedad cardiovascular.

Este experto incide en que «lo más importante es que la indicación sea individualizada y realizada por profesionales con experiencia en obesidad, ya que no todas las personas obtienen el mismo beneficio ni todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento».

Un hombre con sobrepeso. / Jan Woitas/dpa

Ayudan a disminuir el apetito

El jefe de Endocrinología y Nutrición del hospital QuirónSalud expone que el principal efecto de estos tratamientos consiste en disminuir el apetito. «Ayudan a que la persona tenga antes sensación de saciedad, reduzca la cantidad de comida que necesita para sentirse satisfecha y tenga menos hambre entre las comidas. Actúan sobre las zonas del cerebro que regulan el apetito y también retrasan el vaciado del estómago, haciendo que la sensación de plenitud dure más tiempo. Gracias a ello resulta más fácil seguir una alimentación saludable y mantener la pérdida de peso».

Preguntado sobre si estos tratamientos presentan contraindicaciones, Rafael Palomares responde que, en general, «son medicamentos muy seguros cuando están bien indicados y son prescritos por profesionales con experiencia en estos tratamientos. Sin embargo, tengo que decir que no son adecuados para todas las personas. Antes de iniciarlos tenemos que valorar los antecedentes médicos, especialmente determinadas enfermedades digestivas, antecedentes de pancreatitis, algunos trastornos de la conducta alimentaria, el embarazo o la planificación de una posible gestación y otras situaciones. En cuanto a la edad, la mayoría de estos tratamientos están indicados para población adulta, aunque algunos ya los podemos utilizar en adolescentes mayores de 12 años cuando cumplen criterios específicos y siempre bajo seguimiento especializado».

Un profesional de una farmacia muestra un ejemplar de Wegovy. / VÍCTOR CASTRO

Beneficios contra la obesidad y otras enfermedades

Palomares precisa que estos medicamentos, aunque ahora más conocidos por la población en general, se llevan en realidad usando desde hace unos 20 años en pacientes con diabetes tipo 2. «Posteriormente, se han ido desarrollando moléculas mucho más eficaces para el tratamiento de la obesidad y, hoy en día, sabemos que permiten conseguir pérdidas de peso que hace pocos años eran difíciles de alcanzar sin cirugía bariátrica, siempre que se acompañen de cambios en los hábitos de vida y de un seguimiento adecuado. Además, numerosos estudios han demostrado beneficios que van más allá del peso, como la reducción del riesgo cardiovascular, la mejoría de la apnea del sueño, del hígado graso asociado a la obesidad y del control de la diabetes», sostiene este experto. «También existen estudios muy prometedores sobre otras enfermedades relacionadas con la obesidad, aunque todavía seguimos acumulando evidencia científica», indica.

Realización de ejercicio físico. / Marta G. Brea / FDV

¿Existe el efecto rebote?

Acerca de si es posible que las personas que consiguen adelgazar con estos tratamientos luego vuelvan a engordar, Rafael Palomares recuerda que la obesidad es una enfermedad crónica al igual que ocurre, por ejemplo, con la hipertensión, la diabetes o el colesterol elevado. Por este motivo, sostiene que «cuando se suspende el tratamiento, muchas personas recuperan parte del peso perdido porque reaparecen los mecanismos biológicos que favorecen el apetito y el ahorro energético». Con esto, este especialista quiere decir que el objetivo de estos tratamientos no es solo adelgazar, sino mantener esa pérdida de peso a largo plazo mediante alimentación saludable, ejercicio físico, apoyo psicológico cuando sea necesario y seguimiento por un equipo especializado. «En algunos pacientes también será necesario el tratamiento farmacológico durante largos periodos, incluso muchos pacientes en la consulta me dicen que desean mantenerlos de forma continuada», añade Palomares.

Las revisiones periódicas son necesarias

Este endocrinólogo recalca que tan importante como recibir el medicamento es realizar luego un adecuado seguimiento del tratamiento. «Durante los primeros meses es necesario realizar revisiones periódicas para comprobar la tolerancia al tratamiento, ajustar progresivamente la dosis, controlar posibles efectos secundarios y valorar la evolución del peso, la composición corporal y las enfermedades asociadas. Además, estas visitas permiten reforzar los hábitos saludables y adaptar el tratamiento a cada persona. Precisamente por ello es muy importante que estos medicamentos sean manejados por equipos con experiencia en obesidad. Los primeros cambios en el apetito suelen aparecer durante las primeras semanas y la pérdida de peso comienza a apreciarse habitualmente desde el primer mes, aunque el efecto máximo se alcanza tras varios meses de tratamiento», destaca.

El doctor Rafael Palomares, con otra compañera, en el hospital QuirónSalud Córdoba. / C. TOCADOS

Posibles efectos secundarios

En lo que respecta a los posibles efectos secundarios de estos medicamentos, Rafael Palomares puntualiza que los más frecuentes son de tipo digestivo (náuseas, sensación de plenitud, reflujo, estreñimiento, diarrea o vómitos). En la mayoría de los casos estos efectos secundarios son leves, redunda este doctor; aparecen al inicio del tratamiento y mejoran progresivamente. «Para reducirlos, comenzamos con dosis bajas del medicamento y las aumentamos poco a poco, adaptándonos a la tolerancia de cada paciente. Cuando el tratamiento está correctamente indicado y supervisado, los beneficios para la salud suelen ser muy superiores a los posibles efectos adversos», manifiesta.

A l margen de lograr pérdida de peso, estos tratamientos tienen otros efectos positivos también frente a otras enfermedades relacionadas con la obesidad, hace hincapié el jefe de Endocrinología y Nutrición de QuirónSalud Córdoba, como la diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol elevado, la apnea del sueño o el hígado graso. Además, algunos de estos tratamientos han demostrado ya reducir el riesgo de sufrir determinados eventos cardiovasculares.

"En el día a día, mis pacientes me cuentan que por fin pueden atarse los zapatos o jugar con sus nietos sin ahogarse, que sus rodillas ya no les duelen al subir escaleras, que duermen de un tirón o que están reduciendo las dosis del tratamiento para la hipertensión, diabetes…, y es algo precioso, ya que han recuperado su autoestima y las ganas de socializar", hace hincapié este especialista.

Alimentos típicos de la dieta mediterránea. / Ron Lach

No son tratamientos milagrosos

Como conclusión final, Rafael Palomares defiende que «ninguna inyección va a hacer milagros ni sustituir a unos hábitos saludables. El tratamiento farmacológico de la obesidad debe formar parte de un abordaje integral que incluya una alimentación equilibrada, ejercicio físico (especialmente combinando actividad aeróbica y ejercicios de fuerza), descanso adecuado y, cuando sea necesario, apoyo psicológico. La obesidad es una enfermedad compleja y, por eso, los mejores resultados se consiguen cuando el paciente es atendido por un equipo multidisciplinar formado por endocrinólogos, dietistas-nutricionistas, profesionales de enfermería, especialistas en ejercicio físico y psicólogos cuando están indicados».

«Por desgracia, seguimos constatando que hay personas que utilizan estos medicamentos sin cumplir criterios médicos, sin seguimiento profesional o acompañándolos de dietas muy restrictivas con importantes pérdidas de masa muscular y un rebote brutal», apunta.

«La obesidad es una enfermedad crónica, no un problema de voluntad. Estos medicamentos son muy eficaces, pero no deben ser vistos simplemente como «inyecciones milagrosas para adelgazar» ni sustituyen a los hábitos saludables. Por último, el éxito del tratamiento depende de un seguimiento por equipos especializados en obesidad que prevengan efectos secundarios y ayuden a mantener la pérdida de peso para toda la vida», concluye este doctor.