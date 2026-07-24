Las obras de la Base Logística del Ejército en Córdoba empezarán entre octubre y noviembre y emplearán a 1.000 personas

Las obras de construcción de los edificios de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba comenzarán entre octubre y noviembre y, en su periodo de mayor actividad, emplearán a unos 1.000 trabajadores. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al macroproyecto de Defensa, el objetivo es que los trabajos se inicien después del verano, casi acabando el año.

Todavía está pendiente la adjudicación definitiva del contrato, cifrado en casi 400 millones de euros y dividido en dos lotes. El proceso de adjudicación se lleva una parte importante de tiempo debido a la magnitud del contrato y también hubo que ajustar el calendario por el trágico accidente ferroviario de Adamuz del pasado mes de enero.

Terrenos de La Rinconada donde se construirá la BLET. / Manuel Murillo

Eso sí, Defensa ya ha hecho una propuesta de adjudicación que tiene que figurar todavía como definitiva. Hasta siete uniones temporales de empresas (UTE) se presentaron a este contrato -a todos o a algunos lotes-, unas UTE integradas por algunas de las sociedades del sector de la construcción más importante del país. Finalmente, para el lote uno se ha propuesto como adjudicataria a la UTE formada por Dragados, Heliopol y Magtel; mientras que en el lote dos se sitúa con mayor ventaja el proyecto presentado por la UTE integrada por Ferrovial Construcción y Vías y Construcciones. El lote uno, ligado a la construcción de los edificios logísticos y de mantenimiento, se lleva 320 millones; mientras que el dos, relacionado con los edificios administrativos y de servicios, roza los 75 millones.

El plazo de ejecución de las obras es de tres años. El objetivo del ministerio era que la BLET empezara a estar operativa para finales de 2028 y al 100% de rendimiento en 2029. Esas obras permitirán levantar un complejo con una treintena de edificios, aunque no todos se harán con el contrato que se cita en esta información. En una primera fase, lo que hará Defensa es construir los edificios principales, mientras que para una segunda fase se dejarán instalaciones no vitales para el funcionamiento de la BLET, como un museo proyectado por el ministerio.

Los edificios de la Base Logística del Ejército en Córdoba

Este campus militar contará con una pista de pruebas, un enorme almacén principal, talleres e incluso una ITV. Dentro de las construcciones, el edificio de mando será el punto neurálgico de la BLET, contará con dos plantas (será el único que dos plantas aparte de los alojamientos) y delante tendrá el patio de armas presidido por la bandera de España.

También tendrá, lógicamente, un comedor, que será, además, uno de los edificios más representativos del proyecto por su estética actual y moderna y una iluminación cenital.

Edificio de mando de la BLET. / CÓRDOBA

Todo el complejo se caracterizará por su eficiencia energética y sostenibilidad certificada. Habrá paneles fotovoltaicos sobre varios de los edificios y la BLET tendrá su propia central térmica y de geotermia. También tendrá un almacenamiento de agua pluvial, dos zonas de gestión de residuos.

Uno de los edificios de más entidad será el de los talleres, que ocuparán tanto espacio como dos campos de fútbol. El almacén principal tendrá oficinas tanto abiertas como cerradas y será una de las zonas de innovación logística del complejo.

Dirección técnica de las obras

Otro contrato pendiente de adjudicación definitiva es el que se licitó en paralelo a la construcción de los edificios y es el que procurará la dirección técnica de las obras. Este contrato salió a licitación por casi nueve millones de euros y está dividido en tres lotes. El lote uno, que tiene que ver con la dirección de las obras de construcción de los primeros edificios de la BLET roza los 4,8 millones de euros. Aquí, la propuesta de adjudicación ya realizada es para la empresa IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia.

El lote dos, también relacionado con la dirección de obras, se lo ha quedado la misma empresa, IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia. Este lote roza los 1,7 millones euros.

Terrenos de La Rinconada donde se levantará la futura BLET. / Manuel Murillo

El último lote, el número tres, tiene que ver con la dirección integrada de la construcción (GIC) en este caso de la BLET, es decir, la aplicación del sistema que controla que todos los recursos se están aplicando de la mejor manera posible. Este lote, de casi 2,5 millones de euros, lo ejecutará, cuando la adjudicación sea definitiva, la UTE formada por Investigación y Control de Calidad, Areall Base de Proyectos y Artelia Spain.