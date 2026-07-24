El mercado de coches híbridos y eléctricos gana peso en Córdoba: las matriculaciones crecen un 45%

El mercado de los coches eléctricos sigue subiendo como la espuma, y lo está haciendo incluso desde antes de la aprobación de las ayudas del plan Auto+. En la provincia de Córdoba, uno de cada cinco coches matriculados ya son eléctricos 100% o híbridos, según las estadísticas de la patronal de la automoción Anfac hasta el mes de junio.

En los seis primeros meses de este año se han matriculado en la provincia de Córdoba un total de 374 vehículos totalmente eléctricos (BEV), frente a los 236 del año pasado, lo que supone una variación interanual del 58,5%.

Los híbridos enchufables (PHEV) siguen siendo los más solicitados, ya que en el mismo periodo se matricularon 458 vehículos por los 335 del mismo periodo de 2025, con un aumento del 36,7%. Sumando ambas tipologías, se ha pasado de 571 matriculaciones a 832 en tan solo un año, con una subida global del 45,7%.

Detalle de un cargador eléctrico. / Víctor Castro

Hay que tener en cuenta que entre enero y junio de este año se han registrado 4.145 vehículos de todos los tipos, incluyendo los que tienen un motor de explosión convencional, que siguen siendo los más vendidos. No obstante, la cuota de mercado de los enchufables subió del 16,6% hasta el 20,1% en este ejercicio, lo que demuestra la pujanza del sector eléctrico.

Ventajas de los vehículos enchufables

La ventaja económica y práctica de un coche enchufable es mayor para quienes disponen de recarga doméstica, realizan bastantes kilómetros al año y utilizan con frecuencia el vehículo en trayectos urbanos o interurbanos. Para viajes largos frecuentes, los conductores valoran también la autonomía real, el tiempo de recarga y la disponibilidad de cargadores rápidos.

Entre las principales ventajas de los coches enchufables está su menor coste de utilización, sobre todo si se carga en casa aprovechando las tarifas nocturnas o mediante autoconsumo fotovoltaico; además su mantenimiento es más sencillo puesto que no hay que cambiar el aceite, los filtros o escapes propios de los motores de combustión.

Por otro lado, los vehículos eléctricos 100% no generan emisiones y hacen menos ruido, lo que permite obtener la etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico, que facilita el acceso a las zonas de bajas emisiones como las que existen en Córdoba capital. Además, los vehículos eléctricos son más eficientes ya que transforman en energía cinética una proporción mucho mayor de la energía consumida que la que ofrecen los motores de combustión, además de recuperar una parte durante la desaceleración.

Valoración de Atradeco

Carlos Toledano, presidente de la asociación que agrupa a los concesionarios y talleres (Atradeco), cree que el mercado puede seguir creciendo gracias a las nuevas ayudas del plan Auto+. En conversación con este medio, ha asegurado que la asociación tiene una "valoración favorable, es una iniciativa que supone un avance porque apuesta por una gestión más ágil y reducción de la carga administrativa. Esto es fundamental porque la reducción de plazos va a contribuir a mejorar la confianza de los consumidores y de los concesionarios. El éxito dependerá de la gestión".

Por otro lado, Toledano considera que la electrificación "tendrá un impacto en los talleres de reparación, que tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías con formación, equipamiento o especialización, que no se está produciendo tan rápido como quisiéremos. Es imprescindible que las administraciones nos acompañen".