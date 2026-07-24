Manuel Rivera, catedrático experto en turismo: "La pérdida de poder adquisitivo está incidiendo en la caída de visitantes en Córdoba"

La caída del turismo registrada en los hoteles de Córdoba durante el primer semestre de 2026 responde, en gran medida, a factores económicos que están afectando al conjunto de los destinos españoles. Así lo sostiene el profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) Manuel Rivera, quien considera que el descenso está especialmente vinculado a la pérdida de fuerza del turismo nacional.

A su juicio, detrás de esta evolución se encuentran la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la inflación y el encarecimiento de los servicios turísticos. "Es una coyuntura bastante general. La pérdida de poder adquisitivo, el problema de la inflación y los altos precios de la hostelería y la restauración están incidiendo claramente en la caída de visitantes. Es algo que no solo afecta a las ciudades de interior, sino también a muchos destinos españoles", señala.

Accidente de Adamuz y tren de borrascas

Rivera reconoce que circunstancias puntuales, como el accidente de Adamuz, las borrascas que marcaron el inicio del año o las elevadas temperaturas registradas en junio, han influido. Sin embargo, considera que estos factores no explican por sí solos el balance del semestre. "Al principio del año hablamos del accidente de Adamuz y de las borrascas, que tuvieron una incidencia puntual, pero esos fueron factores coyunturales. Lo que realmente está pesando es la situación económica de las familias", afirma.

En este contexto, destaca que el turismo internacional está mostrando una mayor capacidad de resistencia. "El turismo internacional ha aguantado mejor la situación que el nacional. La gente no deja de viajar, pero gasta menos y reduce el número de días de estancia", apunta.

Precisamente, el estancamiento de la estancia media continúa siendo uno de los principales retos de Córdoba. Para Rivera, prolongar la permanencia de los visitantes resulta especialmente complicado en el escenario actual, aunque considera que reforzar la oferta de ocio puede contribuir a mejorar esa situación. "Todo lo que sea mejorar la oferta de ocio, especialmente la nocturna, puede ayudar. Ya se están haciendo algunas cosas en Córdoba, pero es un trabajo a largo plazo y esa oferta muchas veces no llega a ser suficientemente visible para el turista que viene de fuera", explica.

Optimismo de cara a los próximos meses

Pese al retroceso registrado durante la primera mitad del año, el profesor de la UCO se muestra moderadamente optimista de cara a los próximos meses. Recuerda que en 2025 la actividad turística repuntó a partir de la segunda quincena de septiembre y cree que este año podría repetirse esa tendencia.

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"Se está produciendo una cierta desestacionalización del turismo, trasladando parte de la demanda de abril y mayo hacia el otoño. Además, cada vez se concentran más congresos, jornadas e incentivos empresariales en esos meses, lo que puede favorecer la recuperación, porque con precios más bajos y mejores condiciones para viajar, el turismo nacional también aprovecha más las escapadas de fines de semana y puentes, por lo que el otoño puede ofrecer una remontada para Córdoba", concluye.