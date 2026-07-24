El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de un centenar de vecinos

Unas 100 personas de Villa Sanjurjo y Villa Alicia han sido desalojadas preventivamente de sus viviendas por la evolución del incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha precisado que no fue necesaria una evacuación urgente, ya que la medida se adoptó con suficiente antelación ante el riesgo de que las llamas pudieran aproximarse a estas zonas residenciales.

El incendio continúa activo y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, aunque los responsables del dispositivo consideran que se ha superado el momento de mayor peligro para la población. La situación sigue siendo complicada y permanece bajo máxima vigilancia, pero la evolución de las labores de extinción permite mantener "algo de optimismo" porque "hemos superado la fase de máximo riesgo", según Sanz.

Diario CÓRDOBA

El fuego se originó en un camión cargado de paja que comenzó a arder en la N-432. Las llamas se propagaron inicialmente por una de las laderas de la carretera y avanzaron después hacia la antigua N-432a, que llegaron a atravesar.

La rápida propagación obligó a desplegar todos los medios disponibles ante la posibilidad de que el incendio avanzara hacia el núcleo de Cerro Muriano. Los cambios continuos en la dirección del viento complicaron especialmente las tareas durante la tarde y llegaron a orientar las llamas hacia la población en algunos momentos, según ha detallado Sanz durante su comparecencia.

Villa Sanjurjo no ha resultado afectada

Sanz ha indicado que la urbanización de Villa Sanjurjo no se ha visto afectada por el fuego. Bomberos del Ayuntamiento de Córdoba y del Consorcio Provincial permanecen desplegados en su entorno para proteger las casas, mientras el dispositivo del Infoca concentra sus esfuerzos en las zonas forestales. Las llamas llegaron prácticamente hasta el límite de las viviendas, aunque no consta que ninguna casa haya resultado afectada, según Sanz. Los servicios de emergencia mantienen, no obstante, la cautela porque todavía existen zonas a las que no se ha podido acceder para evaluar los daños.

Vecinos viendo la columna de humo en Cerro Muriano. / Manuel Murillo

El Ayuntamiento ha descartado por el momento nuevos desalojos en Doña Manuela y Carrera del Caballo. La presencia de patrullas de la Policía Local en estos enclaves responde únicamente a una medida preventiva ante una posible evolución del incendio hacia el sur. Tampoco se encuentra en peligro el albergue de Cerro Muriano, según ha trasladado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que ha pedido tranquilidad a las familias de los menores alojados.

Ahora, la principal prioridad se sitúa en la cabeza del flanco izquierdo, el sector que podía aproximarse más a Cerro Muriano movido por el viento y la maquinaria pesada trabaja en este punto para frenar el avance de las llamas. Los medios aéreos actúan también sobre la cabeza del flanco derecho y en la cola del incendio, donde los aviones realizan descargas de retardante y espuma. El desarrollo va a depender, también, de la luz del sol, que es cuando pueden actuar los aviones. Además, permanece abierto otro frente en el entorno de Villa Enriqueta, conocido como la zona de El Frenazo. El avance actual se dirige hacia una zona de dehesa, considerada por los responsables del operativo el escenario menos desfavorable, al alejar las llamas de las viviendas.

¿Cómo ha sido el incendio?

La evolución del fuego se ha complicado al alcanzar una zona de pinar muy densa, con numerosos árboles muertos y caídos. Esta acumulación de combustible generó una gran columna convectiva que lanzó focos secundarios hasta unos dos kilómetros por delante del frente principal, dificultando la intervención de los equipos terrestres. El incendio avanzó inicialmente hacia el cerro Torre Árboles y, tras coronar esa zona, comenzó a descender por la ladera.

El dispositivo desplegado está compuesto por 145 efectivos, ocho autobombas, tres buldóceres, una unidad médica y una unidad de Meteorología y Transmisiones. En las labores participan además 21 medios aéreos: seis aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, dos aviones de coordinación, un helicóptero ligero, seis helicópteros semipesados y dos pesados.

Aunque durante la tarde se prepararon medidas adicionales por si era necesario evacuar otras zonas, finalmente no ha sido preciso ejecutarlas. El puesto de mando avanzado permanece instalado en el centro cívico de Cerro Muriano, desde donde se sigue la evolución de un incendio que continúa activo, pero que ya no presenta el mismo riesgo inmediato para la población que durante sus horas más críticas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha detallado que, desde el inicio de la emergencia a las 14.39 horas, han participado 22 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento, incluido el oficial al mando, además de 17 agentes de la Policía Local. Al dispositivo se ha incorporado también el grupo de voluntarios Siete Fincas Pronto Auxilio, que ha colaborado desde las primeras horas.

Sanz ha destacado la rápida incorporación de los medios y la coordinación entre el Infoca, la Guardia Civil, los bomberos municipales y provinciales, la Policía Local, Protección Civil, la Subdelegación del Gobierno y las administraciones locales de Córdoba y Obejo.