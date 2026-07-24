Las dos importantes obras hidráulicas de Córdoba que habrá que volver a licitar tras el error en la Junta

Córdoba no ha sido la provincia peor parada del error humano cometido en la tramitación por parte de la Junta de Andalucía en decenas de licitaciones de obras hidráulicas a ejecutar en la comunidad autónoma. Durante dos años, los contratos relativos a estos trabajos que había que anunciar en el Diario Oficial de la Unión Europea no se han publicado debido al uso de una plataforma incorrecta (se estaba utilizando una de entorno de pruebas en lugar de la real y efectiva para los anuncios).

Según ha reconocido la Junta, son 53 expedientes de contratación y 105 contratos de distinta naturaleza administrativa en toda Andalucía los que ha habido que desestimar por no haberse realizado el procedimiento correctamente y que ahora habrá que volver a sacar a licitación. En el caso de Córdoba, son tres contratos los afectados, aunque solo dos relacionados con obras de calado. Por un lado, se ha visto afectado el proyecto de construcción del abastecimiento en alta desde El Cerrillo a Cerro Muriano -que iba a llevar el agua a dicha barriada periférica y a urbanizaciones de la Sierra de Córdoba con un coste de más de 15 millones de euros-. Por otro, habrá que licitar de nuevo la obra de construcción de la estación depuradora (EDAR) de Almodóvar del Río. El tercer contrato que afecta a Córdoba incluye también a otras provincias y tiene que ver con procesos expropiatorios para ejecutar ciertos proyectos.

Sede de la Delegación de la Junta en Córdoba. / Víctor Castro

La Junta asegura que se trabajará con celeridad para retomar los contratos

Fuentes de la Junta de Andalucía han señalado a este periódico que se agilizarán al máximo todos los trámites administrativos que conllevan este tipo de licitaciones. La clave está en que muchos de estos procesos ya tenían a las empresas que habían presentado ofertas y se había analizado la documentación técnica. Por lo tanto, hay mucho trabajo adelantado de los procesos desestimados que se va a guardar.

Las mismas fuentes también han manifestado que la intención del Gobierno andaluz es volver a sacar a licitación los contratos casi "de inmediato", es decir, en un periodo de tiempo de en torno a unos dos meses y medio. Sin embargo, también apostillan que habrá que hacerlo de forma escalonada y no todos los contratos a la vez, porque puede ocurrir que haya escasez incluso de empresas y trabajadores si hay que ejecutar tantas intervenciones similares a la vez.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. / Manuel Murillo

Abastecimiento en Cerro Muriano

En cuanto a la obra de abastecimiento a Cerro Muriano, pretende dar respuesta al problema de disponibilidad de agua potable en diversas instalaciones del parque periurbano de Los Villares y reforzar el sistema que abastece a las aproximadamente 5.000 personas que residen en la barriada cordobesa de Cerro Muriano. Pese a que todo el proceso administrativo se inició en 2023, hace ya más de 20 años que se realizaron los primeros informes que alertaban de los problemas de abastecimiento de la zona, por lo que en el proyecto se lleva pensando dos décadas. El contrato salió a licitación por más de 15 millones de euros.

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EDAR de Almodóvar del Río

El otro gran proyecto que habrá que volver a licitar es la construcción de la estación depuradora (EDAR) de Almodóvar del Río. La futura EDAR de Almodóvar del Río se diseñará para atender al núcleo principal y a Los Mochos, con capacidad para 14.517 habitantes equivalentes en el horizonte de 2045. Podrá tratar un caudal medio de 3.194 m³ diarios, con puntas de hasta 665 m³ por hora en el pretratamiento. Este contrato salió a licitación por más de 12 millones.