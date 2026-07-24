Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 24 de julio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Aula de cine
Proyección de ‘Amén’
En el ciclo Aula de cine, se proyectará la película Amén. Costa-Gavras. Francia. 2002.
CÓRDOBA. Círculo Cultural Juan 23.
La Palma, 2.
21.30 horas.
Viana a escena
‘El parecido’
Puesta en escena de El parecido, a cargo de la compañía Teatro Paipasando, dentro del ciclo Viana a escena.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
22.00 horas.
Recital
‘De Antonio Gala a Góngora pasando por Córdoba’
Recital poético-musical De Antonio Gala a Góngora pasando por Córdoba, con Rafael Márquez Abad, rapsoda, voz y letras, Ana de la Viña, violín, Luis Morillo, guitarra y Alejandro Sánchez, piano. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Terraza del Centro de Recepción de Visitantes.
Plaza del Triunfo, s/n.
22.00 horas.
Planneo
Laudamus Festival
Laudamus Festival es una cita musical que apuesta por la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la libertad a través de las letras del grupo invitado Sión Ministros, una banda integrada por 8 personas de dos familias cordobesas. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Jardines Federica Montseny.
Barrio Moreras.
22.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
De 09.00 a 15.00 horas.
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