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Del 8 al 15 de agosto

Flamenco, copla y baile en la 37ª Verbena de la Federación de Peñas de Córdoba

La cita contará con coros, academias de baile, artistas locales, grupos de versiones y propuestas renovadoras como la trompeta flamenca de Manuel Roldán

El delegado de Fiestas, Julián Urbano, y Laura Caballero, de la Federación de Peñas, presentan la verbena de la Puerta del Puente.

El delegado de Fiestas, Julián Urbano, y Laura Caballero, de la Federación de Peñas, presentan la verbena de la Puerta del Puente. / PATRICIA CACHINERO

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Irina Marzo

Irina Marzo

La Verbena de la Federación de Peñas de Córdoba celebrará su 37.ª edición del 8 al 15 de agosto en su emplazamiento habitual junto a la Puerta del Puente, bajo el Triunfo de San Rafael. Serán ocho noches de verano dedicadas al flamenco, la copla, el baile y la convivencia entre los cordobeses y quienes visitan la ciudad.

El delegado de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, ha definido esta cita como «la verbena por excelencia de Córdoba» y ha recalcado que «no es una verbena más». Para el concejal, representa «la esencia de la ciudad, el asociacionismo y el disfrute» de las noches de verano cordobesas.

Urbano también ha destacado el papel de la Federación de Peñas, a la que ha calificado como «el pulmón, el corazón y los músculos» de la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares. Asimismo, ha reivindicado su capacidad para promover el encuentro y el ocio colectivo en un momento marcado por el creciente protagonismo de lo digital.

El delegado de Fiestas, Julián Urbano, y Laura Caballero, de la Federación de Peñas, presentan la verbena de la Puerta del Puente.

El delegado de Fiestas, Julián Urbano, y Laura Caballero, de la Federación de Peñas, presentan la verbena de la Puerta del Puente. / PATRICIA CACHINERO

Una programación para todos los públicos

Laura Caballero, representante de la Federación de Peñas, ha presentado una programación musical integrada por «espectáculos muy diversos» y dirigidos a públicos de todas las edades.

El escenario acogerá actuaciones de coros cordobeses, academias de baile, artistas locales de copla y formaciones históricas como Oro y Plata, que este año celebra cuatro décadas sobre los escenarios.

La programación también incorpora propuestas menos tradicionales. Entre ellas figura el concierto de trompeta flamenca de Manuel Roldán, previsto para el lunes 10 de agosto, y el musical flamenco Duros a pesetas, caramelos que comimos, de Ángel Reyes y Alberto Parraguilla.

También participarán grupos de versiones de flamenco y pop como los encabezados por Javilón o Mariceli Ramírez.

Jóvenes talentos del flamenco cordobés

La presencia de artistas flamencos ocupará igualmente un lugar destacado en la verbena el día 11 de agosto. Esa noche, estarán cante actuarán Carmela Gil, Ana Giménez y Adrián Maestre, acompañados por Rafa Rubio y Juan Goleón a la guitarra, Jorge del Pino a las palmas y Raquel Baena, al baile.

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Los espectáculos comenzarán cada día a las 22.00 horas, salvo las jornadas de inauguración y clausura, los días 8 y 15 de agosto, que empezarán a las 22.30 horas.

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