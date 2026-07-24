Un error en la Junta de Andalucía obliga a licitar otra vez las obras para llevar agua al Muriano y a la Sierra de Córdoba

Cuando se cumplen tres años desde que se empezó a trabajar en el proyecto de construcción del abastecimiento en alta desde El Cerrillo a Cerro Muriano -que iba a llevar el agua a dicha barriada periférica y a urbanizaciones de la Sierra de Córdoba con un coste de más de 15 millones de euros-, la Junta de Andalucía se ha visto obligada a cancelar el contrato para encargar las obras.

Un fallo humano registrado en el proceso de licitación ha llevado al Gobierno andaluz a anular este contrato y otros más en toda Andalucía, todos ellos relacionados con obras hidráulicas y que se iban a ejecutar a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Una de las claves del proyecto es que iba a mejorar la disponibilidad de agua potable en Los Villares. / VÍCTOR CASTRO

Según se recoge ahora en la plataforma de contratación autonómica, el error se ha estado cometiendo desde febrero de 2024. El personal encargado de publicar determinadas licitaciones europeas utilizó por error la plataforma EU Tender Preview, que es un entorno de pruebas, en lugar de EU Tender, que es la plataforma real de publicación. Por tanto, los anuncios parecían haberse tramitado correctamente, pero nunca llegaron a publicarse de verdad en el Diario Oficial de la Unión Europea, el DOUE -donde deben estar aquellas licitaciones que superen cierta cantidad de valor estimado, es decir, las más abultadas económicamente-. El error no se detectó hasta el 13 de febrero de 2026.

Habrá que volver a licitar los contratos cancelados

El fallo ha llevado al desistimiento, por parte de la Junta, de 53 expedientes de contratación y 105 contratos de distinta naturaleza administrativa en toda Andalucía. Los que se habían adjudicado sí seguirán adelante. El desistimiento no supone que esas obras afectadas no se vayan a ejecutar, sino que habrá que sacarlas de nuevo a licitación y, por lo tanto, habrá que esperar de nuevo a que transcurra todo el proceso para que sean una realidad.

Sede de la Junta de Andalucía en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Las obras que se han visto afectadas en Córdoba

En el caso de la provincia de Córdoba, esa mejora del abastecimiento de agua en el Muriano y la Sierra es uno de los proyectos que deberá volver a la casilla de salida, aunque no el único. Relacionado con este mismo expediente también se ha desistido, entre otras iniciativas, de los expedientes de expropiación de los terrenos para llevar a cabo los trabajos. También ha habido que cancelar el contrato de 12,4 millones de euros para ejecutar la obra de la estación depuradora de Almodóvar del Río.

Agua potable en Los Villares y la mejora del servicio para 5.000 personas

El proyecto de abastecimiento a Cerro Muriano pretende dar respuesta al problema de disponibilidad de agua potable en diversas instalaciones del parque periurbano de Los Villares y reforzar el sistema que abastece a las aproximadamente 5.000 personas que residen en la barriada cordobesa de Cerro Muriano. Pese a que todo el proceso administrativo se inició en 2023, hace ya más de 20 años que se realizaran los primeros informes que alertaban de los problemas de abastecimiento de la zona, por lo que en el proyecto se lleva pensando dos décadas.