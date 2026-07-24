Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 24 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 25 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafaela Ruíz Miranda
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de La Salud.
José Mendoza Poyatos
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de La Fuensanta.
José Rafael Martín Martínez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio de San Rafael.
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