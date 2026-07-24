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Los fallecidos en Córdoba el viernes 24 de julio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 25 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafaela Ruíz Miranda

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de La Salud.

José Mendoza Poyatos

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de La Fuensanta.

José Rafael Martín Martínez

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio de San Rafael.

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