Los fallecidos en Córdoba el viernes 24 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 25 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafaela Ruíz Miranda

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de La Salud.

José Mendoza Poyatos

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio de La Fuensanta.

José Rafael Martín Martínez

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio de San Rafael.