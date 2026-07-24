La Diputación de Córdoba tranquiliza a las familias de los 200 jóvenes de los campamentos de Cerro Muriano

Los niños y jóvenes de los campamentos de verano alojados en el albergue provincial de Cerro Muriano se encuentran bien y fuera de peligro pese al incendio forestal declarado este viernes en la zona. La Diputación de Córdoba ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias y ha asegurado que la zona del incendio se encuentra alejada de las instalaciones.

El propio presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado el albergue provincial de Cerro Muriano, donde se desarrolla el programa de Ocio y Tiempo Libre de la institución provincial, desde donde ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que “no existe riesgo para los niños y niñas”. El presidente ha añadido que, no obstante, “todo está preparado por si hubiera que actuar de manera ordenada y planificada”.

Zona de actuación del incendio forestal de Cerro Muriano. / CÓRDOBA

En contacto con las familias, muy pendientes de la evolución del incendio

Fuentes de la institución provincial han informado a Diario CÓRDOBA de que la Diputación ha contactado directamente con numerosas familias para comunicarles que los menores están seguros. Esta comunicación se ha producido después de que muchos padres y madres hayan mostrado su inquietud y hayan llamado para conocer de primera mano la situación de sus hijos.

En el albergue participan niños y jóvenes de entre 8 y 19 años procedentes de distintos municipios de la provincia de Córdoba, organizados en turnos de alrededor de 200 participantes.

Bomberos forestales en el perimetro del incendio declarado esta tarde de viernes en Cerro Muriano. / Manuel Murillo

La Diputación de Córdoba informa igualmente de que mantiene plenamente activados los recursos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. En estos momentos trabajan sobre el terreno seis efectivos y dos vehículos nodriza para reforzar las labores de apoyo al dispositivo.

El presidente de la Diputación, desplazado hasta el centro de mando del Infoca, ha señalado que “el objetivo prioritario es colaborar con el operativo para controlar el incendio lo antes posible y garantizar la seguridad de las personas en permanente coordinación con el resto de administraciones y servicios de emergencia". En este sentido, ha destacado la labor del Infoca y la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Córdoba.