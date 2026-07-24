Sucesos
Detenido en Córdoba tras robar la mochila a un ciclista en Miraflores y huir con varios dispositivos electrónicos
La Policía Nacional localizó al presunto autor pocos minutos después con gran parte de los efectos sustraídos, que ya han sido devueltos a la víctima
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, después de que supuestamente arrebatara la mochila a un ciclista que circulaba por la zona de Miraflores y emprendiera la huida con sus pertenencias.
Los hechos ocurrieron cuando la víctima transitaba en bicicleta por este enclave de la ciudad y fue abordada por varios individuos, que le sustrajeron la mochila. En su interior llevaba varios dispositivos electrónicos, entre otros efectos personales.
Localizado durante una batida policial
Un indicativo de la Policía Nacional que realizaba labores de seguridad ciudadana por la zona fue alertado por el propio afectado, quien explicó lo sucedido y facilitó información sobre los objetos que le habían sido robados.
De inmediato, los agentes iniciaron una batida a pie por las inmediaciones y localizaron a un hombre cuya actitud despertó sus sospechas. Tras identificarlo, comprobaron que portaba las pertenencias sustraídas, que fueron reconocidas por la víctima como de su propiedad.
Ingreso en prisión
Después de practicar un cacheo superficial, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.
El arrestado fue puesto posteriormente a disposición judicial y el juez acordó su ingreso en prisión.
La Policía Nacional ha informado de que la mayor parte de los objetos robados han sido recuperados y entregados a su propietario en dependencias policiales.
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
- Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
- Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
- Córdoba despide a Fernando Jiménez Hernández-Pinzón, el poeta y psicólogo que sanó con la palabra
- Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
- Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas
- La tarjeta se impone en los bares de Córdoba hasta para pagar un café: «No podemos luchar contra esto»