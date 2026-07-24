Detenido en Córdoba tras robar la mochila a un ciclista en Miraflores y huir con varios dispositivos electrónicos

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, después de que supuestamente arrebatara la mochila a un ciclista que circulaba por la zona de Miraflores y emprendiera la huida con sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima transitaba en bicicleta por este enclave de la ciudad y fue abordada por varios individuos, que le sustrajeron la mochila. En su interior llevaba varios dispositivos electrónicos, entre otros efectos personales.

Localizado durante una batida policial

Un indicativo de la Policía Nacional que realizaba labores de seguridad ciudadana por la zona fue alertado por el propio afectado, quien explicó lo sucedido y facilitó información sobre los objetos que le habían sido robados.

De inmediato, los agentes iniciaron una batida a pie por las inmediaciones y localizaron a un hombre cuya actitud despertó sus sospechas. Tras identificarlo, comprobaron que portaba las pertenencias sustraídas, que fueron reconocidas por la víctima como de su propiedad.

Ingreso en prisión

Después de practicar un cacheo superficial, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

El arrestado fue puesto posteriormente a disposición judicial y el juez acordó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional ha informado de que la mayor parte de los objetos robados han sido recuperados y entregados a su propietario en dependencias policiales.