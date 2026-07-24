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Evolución favorable

Los desalojados por el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba no podrán regresar a sus casas esta noche

Solo tres familias, formadas por nueve personas, han solicitado realojo, mientras el resto se ha alojado en viviendas de familiares o conocidos

Desalojados por el incendio forestal en Cerro Muriano.

Desalojados por el incendio forestal en Cerro Muriano. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las personas desalojadas por el incendio forestal de Cerro Muriano no podrán regresar a sus viviendas durante la noche de este viernes, pese a la evolución favorable del fuego. Así lo han confirmado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, en la última actualización sobre la situación del incendio.

El alcalde ha explicado que, de todas las personas evacuadas de manera preventiva, solo tres familias, integradas por un total de nueve personas, han solicitado un realojo, que será coordinado entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Ayuntamiento de Obejo. El resto de los afectados ha optado por trasladarse a viviendas de familiares o conocidos.

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Diario CÓRDOBA

Bellido y Sanz han insistido en que la decisión de mantener los desalojos responde a criterios de seguridad, a la espera de controlar la evolución del incendio durante las próximas horas.

La evolución del fuego, favorable pero con cautela

Por su parte, Antonio Sanz ha señalado que el último parte específico remitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refleja una situación favorable para las labores de extinción. Según ha explicado, las previsiones apuntan a que el viento no soplará en dirección noroeste, que es la zona forestal por donde se podría propagar más el fuego.

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"Avanzamos en optimismo", ha repetido. No obstante, el consejero ha apelado a la prudencia y ha advertido de que, en un incendio forestal, no puede descartarse ningún escenario: "Estudiamos todas las posibilidades y uno de ellos sí nos dice que podría cambiar a viento noroeste, aunque no es el oficial, así que mantenemos ese pequeño riesgo".

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