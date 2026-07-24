Desalojados por el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba: "Nos avisó la Guardia Civil y salimos con cuatro cosas y nuestra águila"

Eva Martínez Ramírez y su pareja, Francisco Guzmán Fuentes, han sido dos de los vecinos desalojados por el incendio declarado en el entorno de Cerro Muriano. Ambos regresaban de Córdoba cuando vieron la columna de humo y enseguida sospecharon que el fuego estaba cerca de su vivienda, en Villa Sanjurjo. Solo les ha dado tiempo a llegar a casa y coger al águila (su mascota) "y nada, cuatro cositas, lo puesto", cuenta.

Francisco asegura que se han ido porque ha pasado la Guardia Civil a pedir que desalojaran las viviendas sobre las 16.15 horas. Ahora permanecen en la zona de Los Pinares, a la espera de que la situación mejore. "Aquí a la expectativa de que puedan controlarlo y que no vaya a más", explica Eva, que espera poder regresar cuanto antes a una vivienda que acababan de reformar. "La semana pasada terminamos una reforma, lo teníamos todo limpio, entonces esperamos poder disfrutarla sin más sustos", afirma con voz tranquila.

Aunque desconocen si tendrán que pasar la noche fuera de casa, sí han sido informados de que el centro cívico permanece habilitado para atender a los vecinos desalojados "con comida y bebida fresquita". Eso sí, "esperamos no tener que hacer uso de ello y no llega a mayores", agrega Francisco.

Más allá de los daños materiales, Eva asegura que la mayor preocupación entre los vecinos son las mascotas. Ella pudo sacar a tiempo a su águila, pero explica que otros residentes no han tenido la misma suerte. "Hay unos vecinos con un niño de 13 meses que no han podido coger ni la sillita del pequeño y han tenido que dejar los perros dentro", lamenta.

Aunque ninguno de los dos es cordobés de nacimiento, ambos llevan años haciendo su vida en Cerro Muriano. Eva es natural de El Toboso (Toledo) y reside en la barriada desde hace 11 años, mientras que su pareja, Francisco, nació en Baeza (Jaén) y lleva 15 años viviendo allí. Ambos se trasladaron por motivos de trabajo y la vivienda que han tenido que desalojar es su residencia habitual.

El incendio

Un camión cargado de paja ha originado este viernes un incendio forestal junto a la N-432, a la altura de Cerro Muriano, después de que la carga comenzara a arder y las llamas se propagaran a la vegetación. La gran columna de humo, visible desde distintos puntos de Córdoba, ha obligado a desalojar de forma preventiva las zonas de Villa Sanjurjo y Mirador de Media Andalucía, mientras la carretera permanece cortada al tráfico.

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Infoca en fase de emergencia, situación operativa 1, y en las labores de extinción trabajan unos 70 efectivos por tierra, cinco autobombas, una unidad médica y nueve medios aéreos. Las autoridades han pedido a la población que no se acerque a la zona del incendio, cierre puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.