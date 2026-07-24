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De los 35 a los 41 grados: el brusco cambio de temperaturas que la Aemet anuncia para Córdoba en apenas tres días

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una tregua para este fin de semana antes de un nuevo ascenso térmico la próxima semana

Llega el alivio térmico para Córdoba: hará calor, pero no tanto

Llega el alivio térmico para Córdoba: hará calor, pero no tanto / CÓRDOBA

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Tomás Moreno

Córdoba afronta este viernes 24 de julio una nueva jornada plenamente veraniega, aunque con temperaturas algo más moderadas que las registradas durante los episodios de calor extremo de los últimos días tras el final de la tercera ola de calor de la temporada.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielos despejados, con temperaturas en descenso, más acusado para las máximas. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 37º, en Lucena entre 21º y 35º, en Pozoblanco entre 19º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 34º.

El sábado, el día más suave del fin de semana

La bajada térmica será algo más perceptible el sábado 25 de julio, cuando la Aemet espera una mínima de 19 grados y una máxima de 35 grados en Córdoba capital, lo que representa un gran alivio respecto a las últimas semanas.

El ambiente permanecerá estable, seco y soleado, sin posibilidad de precipitaciones. El viento seguirá soplando del oeste y noroeste, con velocidades moderadas durante la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 35º, en Lucena entre 17º y 30º, en Pozoblanco entre 15º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 29º.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

La tregua será breve porque el domingo 26 volverán a subir las temperaturas, con una mínima cercana a los 19 grados y una máxima de 37 grados. El cielo continuará despejado y no se esperan lluvias, completando un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica en Córdoba y buena parte de la provincia.

En el resto de la provincia, las temperaturas también remontarán y se situarán en Lucena entre 18º y 34º, en Pozoblanco entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

La próxima semana traerá de nuevo los 40 grados

La tendencia ascendente se reforzará a partir del lunes 27 de julio, cuando la Aemet prevé para una máxima de 39 grados en la capital, pero todavía con una mínima relativamente moderada, de unos 19 grados.

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El episodio más intenso llegará previsiblemente entre el martes y el miércoles. Para el martes 28, la previsión eleva la máxima hasta los 41 grados, con una mínima de 21. El miércoles 29 continuará el calor sofocante, con unos 40 grados de máxima y una mínima próxima a los 20.

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