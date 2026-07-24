Córdoba sumará más de un millón de metros cuadrados de suelo logístico y empresarial en polígonos industriales

A Córdoba no le sobran polígonos industriales, es más, a día de hoy, escasea de suelo de este tipo. Este problema se podrá ver solucionado, o al menos reducido, en los próximos años. Con los proyectos que ya están en marcha, la ciudad ganará más de un millón de metros de suelo industrial y logístico en los próximos años, de forma paralela al desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra, proyecto que ha tenido mucho que ver en el impulso de estos nuevos espacios.

Parque empresarial Gran Capitán

El parque empresarial y logístico Gran Capitán ya está en marcha. Este enorme polígono empresarial ocupará más de 580.000 metros cuadrados en La Rinconada, justo al lado de donde se empezará a levantar en pocos meses la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Ahora mismo se están desarrollando las obras de urbanización de los terrenos, que comenzaron en mayo. El plazo de ejecución de los trabajos es de 26 meses, por lo que se estima que la urbanización del parque logístico y empresarial Gran Capitán quede completada en la segunda mitad de 2028.

Obras de urbanización del parque empresarial Gran Capitán, en La Rinconada. / MANUEL MURILLO

Según señalan a este periódico fuentes cercanas al proyecto, las obras de urbanización de este parque empresarial van a buen ritmo. Además, cabe recordar que la de urbanización no es la única obra que hay que ejecutar en la zona, sino que existe una batería de proyectos que se irán ejecutando de forma paralela para que el parque empresarial pueda funcionar sin problema. Las fuentes consultadas señalan que dos de las obras de esos proyectos comenzarán tras el verano, entre septiembre y octubre. Se trata de la ejecución del enlace de los terrenos con la autovía A-4 y de la construcción de un depósito.

En esos mismos meses, entre septiembre y octubre, se sacarán a licitación otras dos intervenciones: una depuradora y todas las conexiones. El único proyecto que quedaría pendiente, pero que también se ejecutará en el menor tiempo posible será una subestación eléctrica.

Futuros polígonos industriales de Córdoba. / C. TOCADOS

En cuanto al interés de las empresas por instalarse en los terrenos, todavía no hay nada cerrado, pero la cercanía con la Base Logística y el ecosistema logístico e innovador que se creará en la zona tendrán suficiente tirón como para que el parque logístico no tarde en ser ocupado.

Plataforma logística El Álamo

El otro gran espacio logístico que se desarrollará en Córdoba los próximos años es la plataforma logística El Álamo, que supera ya la década de trámites. Según señalan a este periódico fuentes de la promotora de esta plataforma, ahora mismo se continúa con la redacción de los proyectos de la fase de ordenación, algo que se estima que dure al menos otro año más. El trabajo es largo y complicado, pues entran en juego otras compañías y empresas, como las suministradoras de electricidad o agua, además de administraciones de las que dependen los accesos.

Terrenos donde se levantará la futura plataforma logística de El Álamo. / MANUEL MURILLO

La plataforma logística El Álamo, cabe recordar, ocupará más de 450.000 metros cuadrados divididos, urbanísticamente, en algo más de 360.000 para suelo industrial y logístico y cerca de 91.000 para infraestructuras, accesos y dotaciones. Lo atractivo de El Álamo es que está pensado para grandes operadores logísticos y no como un polígono empresarial al uso atomizado de empresas. Las parcelas que se plantean crear van desde los 50.000 metros cuadros hasta superar, incluso, los 200.000. Se ubicará en el punto kilométrico 412 de la A-4, en la salida de Córdoba hacia Sevilla, junto al centro logístico de Hidrocarburos.

Antiguo recinto ferial San Carlos

No será un nuevo polígono empresarial, pero sí tendrá que partir de cero. El antiguo recinto ferial San Carlos, ubicado antes de la entrada a Las Quemadas, renacerá como un espacio vinculado a la robótica, la automatización y la inteligencia artificial. El proyecto para su recuperación es privado, pues viene de la mano de Indra. Cabe recordar que la Junta de Andalucía -antigua propietaria del edificio- adjudicó a la empresa cordobesa Deuser (a su propietario, Francisco José Adame) el antiguo recinto tras sacarlo a subasta.

Edificio del antiguo recinto ferial San Carlos. / MANUEL MURILLO

Si bien Adame presentó en su día sus planes para San Carlos -a desarrollar bajo el Deuser Innovation Hub-, la adquisición de la empresa cordobesa por parte de Minsait, filial de Indra, modificó los planes. En cualquier caso, Indra ya ha dejado claro que la recuperación del antiguo recinto ferial está incluido dentro de sus planes de expansión, aunque sin fecha todavía definida.

Ampliación de Córdoba Techpark

La ciudad también sumará metros cuadrados de suelo industrial a través del crecimiento de Córdoba Techpark (antiguo Rabanales 21). Este crecimiento, anunciado por el alcalde, José María Bellido, todavía no está cerrado, pues vendrá contemplado dentro del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), ahora en fase de redacción. Lo que sí sabe es que esos metros se ganarán hacia la única parte donde puede crecer el parque, esto es, la Ciudad de Levante -los terrenos situados al margen de la antigua N-IV entre el centro comercial Zahira y el propio Rabanales.