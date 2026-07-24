Sanidad
Córdoba contará con 200 nuevas plazas para formar a especialistas sanitarios
Andalucía aprueba para 2026-2027 la mayor oferta de Formación Sanitaria Especializada de su historia, con un total de 2.068 puestos
Córdoba contará con 200 plazas de Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria 2026-2027 aprobada por la Junta de Andalucía. La oferta forma parte de los 2.068 puestos que se distribuirán en el conjunto de la comunidad, la cifra más elevada registrada hasta ahora.
La nueva convocatoria incorpora 76 plazas más que la del pasado año, cuando se ofertaron 1.992. Desde 2019, el número de puestos de formación especializada ha aumentado en Andalucía en 590, lo que representa un crecimiento cercano al 40%.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que este incremento pretende reforzar la formación de especialistas, garantizar el relevo generacional y adaptar la disponibilidad futura de profesionales a las necesidades del sistema sanitario público.
Más plazas de Medicina y Enfermería
Por categorías profesionales, la convocatoria incluye 1.571 plazas de Medicina, 364 de Enfermería, 59 de Farmacia, 48 de Psicología, 13 de Biología, 12 de Física y una de Química.
Entre las principales novedades figura el incremento de las plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias, que pasan de 11 a 36 en el conjunto de Andalucía. La oferta también crece en especialidades consideradas prioritarias, como Medicina Familiar y Comunitaria, que alcanza las 442 plazas.
El aumento afecta igualmente a Medicina Interna, Medicina Física y Rehabilitación, Oftalmología, Farmacia Hospitalaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería Pediátrica, Enfermería de Salud Mental y Psicología Clínica, entre otras áreas.
Según la Junta de Andalucía, la planificación busca responder tanto a las necesidades asistenciales actuales como a la evolución demográfica y epidemiológica de la población.
Aumenta la capacidad docente
La ampliación de la oferta viene acompañada de un crecimiento de la capacidad docente del sistema sanitario público andaluz. Para la convocatoria 2026-2027, Andalucía dispone de 2.158 plazas acreditadas, 68 más que el año anterior y 357 más que en 2019.
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