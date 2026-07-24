El restaurante que conquista a los viajeros en Córdoba: así queda el ‘top 10’ de Tripadvisor

Uno de los patrimonios ‘no oficiales’ de Córdoba es su gastronomía, cuya cocina local no deja indiferente a nadie, de la universalidad del salmorejo cordobés al rabo de toro, pasando por el flamenquín a las berenjenas fritas, o la mazamorra.

Una riqueza gastronómica que se refleja también en la oferta de restauración de la capital, donde brillan las estrellas Michelin y destaca la singularidad de las tabernas históricas. Quizás por ello, elegir dónde comer en Córdoba puede convertirse en una tarea complicada dada la extensa oferta tabernas, restaurantes y establecimientos hosteleros.

En muchas ocasiones, lo que mejor funciona para elegir es el boca oreja, que llevado al siglo XXI son las opiniones de otros comensales publicadas en foros especializados como TripAdvisor, uno de los referentes para millones de viajeros.

El rabo de toro y el flamenquín, dos básicos de la cocina cordobesa / TRIPADVISOR

Más de un millar de referencias en Córdoba

Actualmente, esta plataforma incluye alrededor de 1.100 establecimientos de Córdoba en su apartado de restauración. Su clasificación de resultados destacados no depende exclusivamente de la nota media: la plataforma también tiene en cuenta las visitas recibidas, el número de opiniones, el precio, el tipo de cocina, la ubicación y los datos de interacción de los usuarios. Por tanto, el orden puede cambiar con la incorporación de nuevas reseñas.

La fotografía que ofrece el portal a julio de 2026 deja una conclusión clara: la cocina cordobesa y mediterránea continúa siendo la gran protagonista en el top 10 de los restaurantes más valorados. Nueve de las diez primeras posiciones corresponden a restaurantes situados en el casco histórico o en sus inmediaciones, muchos de ellos especializados en recetas tradicionales.

Taberna Casa Pedro Ximénez

La Taberna Casa Pedro Ximénez ocupa el primer puesto, con una valoración de 4,8 sobre 5 y más de 5.200 opiniones. Se encuentra en la calle Deanes, en plena Judería y muy cerca de la Mezquita-Catedral. Su propuesta se centra en la cocina tradicional, las recetas cordobesas y una selección de materias primas de calidad, que pueden degustarse tanto en sus espacios interiores como en el exterior.

El propio establecimiento destaca, además, que ha recibido en distintas ocasiones la distinción Best of the Best de Tripadvisor.

Terraza de Taberna Casa Pedro Ximenez / TRIPADVISOR

Bodegas Mezquita Ribera

El segundo puesto corresponde a Bodegas Mezquita Ribera, que también alcanza una puntuación de 4,8, respaldada por cerca de 5.900 opiniones. Está situado en la Ronda de Isasa, junto al Guadalquivir y entre el Puente Romano y el Puente de Miraflores.

Su carta gira alrededor de la gastronomía cordobesa, las tapas y los vinos de la tierra. Es uno de los dos establecimientos de la firma Bodegas Mezquita que aparecen entre los diez primeros.

Bodegas Mezquita Ribera / BODEGAS MEZQUITA RIBERA

Restaurante Puerta Sevilla

Puerta Sevilla, situado en el barrio de San Basilio, ocupa la tercera posición con un 4,6 sobre 5 y más de 1.600 opiniones. Su principal atractivo es la combinación de cocina cordobesa y ambiente: dispone de un patio andaluz especialmente orientado a comidas tranquilas y cenas.

El restaurante ofrece carta, menú de la casa y menú del día durante las jornadas laborables. Forma parte del Grupo Rosales, una familia con una larga vinculación a la hostelería cordobesa.

Restaurante Puerta Sevilla / RESTAURANTE PUERTA SEVILLA

Taberna La Viuda

También en San Basilio se encuentra Taberna La Viuda, también del Grupo Rosales, cuarta clasificada con 4,6 puntos y cerca de 1.300 reseñas. Su propuesta parte de las tapas y raciones tradicionales, pero introduce técnicas y presentaciones actuales sin abandonar las recetas típicas de Córdoba.

El establecimiento cuenta con más de una treintena de propuestas y busca reproducir en su decoración el ambiente de los patios y balcones cordobeses.

Taberna La Viuda / TABERNA LA VIUDA

Taberna La Cuarta

La quinta posición es para Taberna La Cuarta, valorada con 4,6 puntos por más de 2.500 usuarios. Abrió sus puertas en octubre de 2015 y recibió ese nombre por ser el cuarto negocio impulsado por la familia Pérez Jiménez, además de como referencia a la cuarta cuerda de la guitarra española.

Está ubicada en la calle Capitulares, frente al Templo Romano, y combina el concepto de taberna cordobesa con una cocina de presentación contemporánea.

Taberna La Cuarta / TABERNA LA CUARTA

Bodegas Mezquita Céspedes

Bodegas Mezquita Céspedes aparece en sexta posición. Su calificación es de 4,6 sobre 5, pero destaca especialmente por el volumen de participación: supera las 14.000 opiniones, la cifra más elevada de todo este listado.

Ubicado en la calle Céspedes, a escasos metros de la Mezquita-Catedral, apuesta por las tapas, los platos tradicionales y los vinos de Montilla-Moriles. La firma define su propuesta como un recorrido por lo más representativo de la gastronomía cordobesa.

Bodegas Mezquita Céspedes / Bodegas Mezquita Céspedes

Taberna Góngora

La opción más económica del ‘top 10’ es Taberna Góngora, séptima clasificada con 4,4 puntos y más de 1.000 opiniones. Se encuentra en la calle Conde de Torres Cabrera, fuera del eje más turístico de la Judería.

Su carta se asocia a la cocina española y tradicional, con recetas como el salmorejo, las berenjenas con miel, el rabo de toro, el flamenquín o diferentes platos de caza.

Taberna Góngora / TRIPADVISOR

Restaurante El Rincón de Carmen

En el octavo lugar aparece El Rincón de Carmen, con una puntuación de 4,5 y más de 1.450 opiniones. Está situado en un patio de la Judería y fundamenta su propuesta en la gastronomía cordobesa, las recetas tradicionales y los productos frescos.

Su patio, decorado con macetas azules, constituye uno de los principales elementos diferenciales del establecimiento y refuerza la experiencia gastronómica vinculada a la imagen más reconocible de Córdoba.

Restaurante El Rincón de Carmen / Restaurante El Rincón de Carmen

Bocaito Andalusí Halal

La clasificación se abre a otros sabores en el noveno puesto. Bocaito Andalusí Halal, ubicado en el Mercado Victoria, obtiene 4,7 puntos y supera las 560 opiniones. Es, junto con Taberna Góngora, una de las propuestas más económicas del listado.

Está especializado en cocina marroquí, árabe y de Oriente Medio, con platos como hummus, falafel, cuscús, tajines y elaboraciones de carne con certificación halal. Su presencia rompe el dominio casi absoluto de la cocina mediterránea y cordobesa en las primeras posiciones.

Bocaito Andalusí Halal / Bocaito Andalusí Halal

Casa Pepe de la Judería

Cierra el listado Casa Pepe de la Judería, uno de los restaurantes más conocidos del casco histórico. Cuenta con una puntuación de 4,3 y más de 5.700 opiniones en Tripadvisor.

Terraza superior de Casa Pepe de la Judería / Casa Pepe de la Judería

El establecimiento se presenta como un lugar de culto a la cocina cordobesa y sitúa sus orígenes en una taberna nacida en torno a un patio andaluz. Su carta reúne clásicos como el salmorejo, el flamenquín, el rabo de toro o las berenjenas fritas, junto con recetas actualizadas que mantienen la tradición como punto de partida.