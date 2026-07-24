El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario

El mercadillo de El Arenal recupera su ubicación en el recinto ferial junto al estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel tras más de dos meses instalando sus puestos en la avenida de Las Lonjas, en lo que la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes, COMACOR, calificó de “destierro”, debido, primero a la celebración de la Feria de Córdoba, y, después, al montaje y programación del Festival Córdoba Live.

Así, el mercadillo volverá a su emplazamiento tradicional el próximo domingo 26 de julio, tras retirarse de esta localización el pasado 17 de mayo. Un traslado con motivo de la Feria de Mayo que los comerciantes dicen tener asumido a fin de posibilitar el montaje y desarrollo de la semana festiva por excelencia en Córdoba.

Imagen de archivo del mercadillo de El Arenal / Víctor Castro

Críticas al traslado por el Córdoba Live

Sin embargo, los comerciantes ya expresaron su descontento por el traslado debido al evento musical, inaugurado en 2025 y que ha repetido edición este año con una programación que concluyó el pasado 19 de julio, coincidiendo con la instalación de una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de Fútbol.

Según Comacor, este regreso del mercadillo de El Arenal a la localización que lleva ocupando desde hace más de 30 años, supone la normalización del trabajo de más de 250 familias que instalan sus puestos cada domingo.

El presidente de COMACOR, Antonio Torcuato, reivindica que “este cambio de ubicación se limite en años venideros al periodo de feria, posibilitando que otros eventos como el Córdoba Live puedan convivir en el extenso terreno de El Arenal con la cita comercial porque hay sitio para todos”.

Para Torcuato, “la permanencia en la avenida de Las Lonjas más tiempo del estrictamente necesario supone molestias y descenso de ventas, ya que es una ubicación forzada e incómoda que no atiende con calidad las necesidades de comerciantes y ciudadanía”.

Una vista del mercadillo de El Arenal en la avenida de las Lonjas. / CÓRDOBA

250 puestos de venta

A partir de este domingo 26 de julio, la clientela puede encontrar de nuevo en El Arenal más de 250 puestos, provistos de una gran variedad de productos que atraen cada domingo a miles de visitas tanto de Córdoba como de su provincia, fomentando el dinamismo económico y social de la ciudad.

Salvo excepciones puntuales, como la celebración de partidos de Córdoba CF los domingos coincidiendo con el horario del mercadillo ambulante, está previsto que los puestos de venta continúen en esta ubicación el resto del año, en su horario de apertura habitual de 9.00 a 14.00 horas.