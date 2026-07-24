Los hoteles de Córdoba pierden 47.600 viajeros en el primer semestre tras dos años de máximos

Los hoteles de Córdoba cierran junio y, con él, el primer semestre del año con una importante caída de viajeros y pernoctaciones, después de dos ejercicios en niveles próximos a los máximos históricos. Entre enero y junio, los establecimientos de la provincia han recibido 551.515 viajeros, lo que supone 47.602 menos que en el mismo periodo de 2025 y una caída interanual del 7,9%, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso también se refleja en las noches, porque las pernoctaciones se han situado en 949.880, frente a las 1.021.725 contabilizadas durante los seis primeros meses del pasado ejercicio. Córdoba ha perdido así 71.845 estancias hoteleras, un 7% en términos relativos. El balance de 2026 queda igualmente por debajo del alcanzado en 2024, cuando la provincia recibió 600.458 viajeros y superó ligeramente el millón de pernoctaciones. Frente a aquel ejercicio, la caída alcanza el 8,2% en clientes y el 7,8% en noches.

Pese al retroceso, el resultado no sitúa al sector en los niveles más bajos de la serie. El semestre queda prácticamente empatado con el de 2023: registra 1.567 viajeros más, un 0,3%, pero cerca de 4.000 pernoctaciones menos, un 0,4%. Observando todos los datos desde que hay registros, el de 2026 es el octavo mejor primer semestre desde 1999, tanto en viajeros como en noches de hotel.

El mejor primer semestre de la serie continúa siendo el de 2019, cuando Córdoba alcanzó 622.991 viajeros y 1.036.611 pernoctaciones. Los datos actuales quedan un 11,5% por debajo en viajeros y un 8,4% en pernoctaciones. También se encuentran lejos de los 621.883 clientes registrados en 2017, el segundo mejor primer semestre desde 1999.

Un descenso en cinco de los seis meses

La pérdida de actividad no se ha concentrado exclusivamente en junio ni exclusivamente en meses afectados por el accidente de Adamuz o las borrascas, pues cinco de los seis meses del semestre han cerrado con menos viajeros que un año antes. Enero comenzó con una caída del 9,1%, hasta los 71.000 clientes, y febrero profundizó el retroceso hasta el 11,6%, con 71.950. Marzo fue la única excepción positiva: los viajeros crecieron un 2,8%, hasta 102.785, y las pernoctaciones aumentaron un 2,2%.

Clientes de un hotel de Córdoba en la recepción. / AJ González

El comportamiento volvió a empeorar en abril, con un descenso del 10,7% en viajeros, mientras que mayo resistió algo mejor y limitó la caída al 4,4%. Junio ha sido el mes más débil del semestre y los hoteles cordobeses recibieron 81.374 clientes, un 16,1% menos, y contabilizaron 136.737 pernoctaciones, un 15,6% menos. Este último mes ha agravado especialmente el balance acumulado. Hasta mayo, el descenso de viajeros rondaba el 6,3%; después de incorporar los datos de junio, la caída semestral se amplía hasta el 7,9%.

Retroceden el mercado nacional y el extranjero

La disminución afecta tanto a los viajeros residentes en España como a los procedentes del extranjero. Los hoteles cordobeses han alojado durante el semestre a 318.863 viajeros nacionales, un 7,7% menos que en 2025. Estos clientes han generado 558.498 pernoctaciones, con un descenso algo mayor, del 8,3%.

El mercado internacional ha sumado 232.653 viajeros, un 8,2% menos, y 391.383 pernoctaciones, un 5,1% menos. Aunque el número de extranjeros cae ligeramente más que el de españoles, sus noches han resistido mejor, lo que indica una estancia algo más prolongada. Los visitantes internacionales representan el 42,2% de los viajeros alojados y el 41,2% de las pernoctaciones. El turismo nacional sigue siendo mayoritario, con cerca de seis de cada diez clientes y noches registradas.

La comparación con los años anteriores muestra, además, que el volumen de turistas extranjeros sigue siendo relativamente elevado. Los 232.653 viajeros internacionales de este semestre superan ampliamente los 205.043 de 2023, aunque quedan por debajo de los 259.251 de 2024 y de los 253.494 de 2025.

Mayo, el mes con más actividad

Mayo ha sido el mejor mes del semestre, con 116.105 viajeros y 206.928 pernoctaciones. Le sigue abril, con 108.301 clientes y 189.295 noches, y marzo, con 102.785 viajeros y 176.831 estancias. La concentración de la demanda en primavera y el Mayo Cordobés vuelve a marcar la evolución turística de Córdoba. Entre marzo y mayo se han registrado más de 327.000 viajeros, casi el 60% de todo el semestre. El contraste con enero, febrero y junio es notable. Estos tres meses suman 224.324 viajeros y han registrado las mayores caídas interanuales, especialmente febrero y junio.

La estancia media acumulada se sitúa en torno a 1,72 noches por viajero, una cifra prácticamente idéntica a la de los últimos ejercicios, lo que evidencia que Córdoba no ha avanzado en uno de sus principales retos turísticos: prolongar la permanencia de quienes visitan la provincia. La ocupación media fue del 47,63% de las habitaciones y del 39,37% de las plazas.

En junio de 2026, la provincia de Córdoba contaba con 171 establecimientos hoteleros abiertos, según la estimación del INE. En conjunto ofrecían 5.728 habitaciones y 11.534 plazas, con 1.403 trabajadores empleados. En cuanto a los precios, la tarifa media diaria por habitación fue de 78,94 euros, prácticamente igual que un año antes, con una subida interanual de solo el 0,17%.