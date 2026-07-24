Hacemos Córdoba denuncia un ascensor averiado y aseos cerrados en el programa 'Noches en la terraza'

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado las deficiencias registradas durante una de las actividades del programa cultural Noches en la terraza, celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes, y las ha atribuido a la «falta de mantenimiento» de las infraestructuras públicas municipales.

Según ha informado la coalición, el ascensor del edificio se encontraba fuera de servicio durante el espectáculo, lo que habría impedido que personas con discapacidad o movilidad reducida pudieran acceder al espacio con normalidad.

Además, Hacemos Córdoba sostiene que los aseos permanecieron cerrados, una circunstancia que habría generado «malestar» e «incomodidad» entre las personas asistentes.

Presentación del ciclo 'Noches en la terraza', organizado para este verano. / CÓRDOBA

Críticas al mantenimiento municipal

La formación considera que lo ocurrido no constituye una incidencia aislada, sino que representa «una muestra más» del deterioro y la falta de conservación que, a su juicio, presentan algunos equipamientos municipales.

«No podemos permitir que instalaciones que están al servicio de la ciudadanía no reúnan las condiciones necesarias para acoger actividades culturales o prestar un servicio adecuado», ha señalado el grupo municipal.

Hacemos Córdoba ha relacionado estos problemas con otras averías detectadas en centros cívicos y dependencias municipales, algunas de las cuales, según afirma, se han prolongado durante meses.

Para la coalición, esta situación evidencia una «falta de planificación» y una «escasa atención» por parte del gobierno local a la conservación de los edificios públicos.

Reclaman accesibilidad y servicios adecuados

El grupo municipal ha reclamado al alcalde de Córdoba que adopte las medidas necesarias para garantizar que las instalaciones municipales se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento, accesibilidad y mantenimiento.

«La ciudadanía merece unos edificios públicos cuidados, seguros y preparados para el uso al que están destinados», ha defendido Hacemos Córdoba.

La coalición también ha subrayado que la cultura debe disfrutarse como un derecho y que las actividades organizadas por el Ayuntamiento deben celebrarse en espacios que ofrezcan las garantías y los servicios básicos necesarios.

«No es de recibo que quienes acuden a una actividad cultural encuentren problemas en servicios básicos de una infraestructura municipal», ha concluido.