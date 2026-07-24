Fuego en Sierra Morena
La columna de humo del incendio de Cerro Muriano es visible desde Córdoba capital a varios kilómetros de distancia
El humo es visible desde numerosos barrios y puntos de la capital, donde el fuego ha generado una gran expectación entre los vecinos
La columna de humo del incendio declarado en Cerro Muriano la tarde de este viernes puede observarse desde distintos puntos de la capital cordobesa, incluso a varios kilómetros de distancia, debido a la magnitud y densidad del humo.
La imagen ha generado una notable expectación en Córdoba, donde numerosos ciudadanos han podido contemplar cómo la columna se elevaba sobre Sierra Morena y se extendía por el cielo. Desde barrios, carreteras, zonas elevadas y otros puntos de la ciudad, el humo se ha convertido en la señal más visible de una emergencia que continúa activa en el entorno de Cerro Muriano.
A las 16.58 horas, la Junta de Andalucía ha elevado la emergencia a fase 1, debido a la evolución del incendio. Este nivel permite adoptar medidas especiales de protección ante una posible afección a personas, viviendas y otros bienes no forestales.
Una columna de humo visible desde gran parte de la capital
Las autoridades han pedido a la ciudadanía que no se acerque a la zona del incendio para observarlo o tomar imágenes, ya que esta conducta puede dificultar el acceso y el trabajo de los servicios de emergencia.
También recomiendan cerrar puertas y ventanas en las zonas donde se perciba olor a humo o puedan llegar partículas procedentes del incendio, además de seguir exclusivamente las indicaciones difundidas por los canales oficiales.
Como medida preventiva, el dispositivo de emergencia ha ordenado el desalojo de Villa Sanjurjo y Mirador de Media Andalucía, dos áreas próximas al frente del incendio.
El fuego comenzó en un camión cargado de paja
El origen del incendio se sitúa en un camión cargado de paja que comenzó a arder en la carretera N-432, a la altura del kilómetro 256, en sentido Badajoz y cerca de Cerro Muriano.
Las llamas se extendieron desde el vehículo hasta la vegetación situada junto a la carretera y alcanzaron posteriormente el terreno forestal cercano. La gran cantidad de material combustible favoreció la formación de la intensa columna de humo que puede contemplarse desde Córdoba.
- Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
- Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano
- Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
- Córdoba despide a Fernando Jiménez Hernández-Pinzón, el poeta y psicólogo que sanó con la palabra
- Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
- Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas