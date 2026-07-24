La columna de humo del incendio de Cerro Muriano es visible desde Córdoba capital a varios kilómetros de distancia

La columna de humo del incendio declarado en Cerro Muriano la tarde de este viernes puede observarse desde distintos puntos de la capital cordobesa, incluso a varios kilómetros de distancia, debido a la magnitud y densidad del humo.

La imagen ha generado una notable expectación en Córdoba, donde numerosos ciudadanos han podido contemplar cómo la columna se elevaba sobre Sierra Morena y se extendía por el cielo. Desde barrios, carreteras, zonas elevadas y otros puntos de la ciudad, el humo se ha convertido en la señal más visible de una emergencia que continúa activa en el entorno de Cerro Muriano.

A las 16.58 horas, la Junta de Andalucía ha elevado la emergencia a fase 1, debido a la evolución del incendio. Este nivel permite adoptar medidas especiales de protección ante una posible afección a personas, viviendas y otros bienes no forestales.

Una columna de humo visible desde gran parte de la capital

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que no se acerque a la zona del incendio para observarlo o tomar imágenes, ya que esta conducta puede dificultar el acceso y el trabajo de los servicios de emergencia.

También recomiendan cerrar puertas y ventanas en las zonas donde se perciba olor a humo o puedan llegar partículas procedentes del incendio, además de seguir exclusivamente las indicaciones difundidas por los canales oficiales.

Como medida preventiva, el dispositivo de emergencia ha ordenado el desalojo de Villa Sanjurjo y Mirador de Media Andalucía, dos áreas próximas al frente del incendio.

El fuego comenzó en un camión cargado de paja

El origen del incendio se sitúa en un camión cargado de paja que comenzó a arder en la carretera N-432, a la altura del kilómetro 256, en sentido Badajoz y cerca de Cerro Muriano.

Las llamas se extendieron desde el vehículo hasta la vegetación situada junto a la carretera y alcanzaron posteriormente el terreno forestal cercano. La gran cantidad de material combustible favoreció la formación de la intensa columna de humo que puede contemplarse desde Córdoba.