Cerca de 90 personas toman posesión de sus nuevos cargos en la Universidad de Córdoba.

Un total de 87 personas pertenecientes al colectivo de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, cargos académicos, cargos dependientes del equipo de Dirección, catedráticos de universidad y profesorado titular, permanente laboral y ayudante doctor han prometido o jurado sus cargos durante la tradicional ceremonia celebrada en el Salón de Actos, en un evento que ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el equipo de gobierno de la institución universitaria.

El máximo responsable de la UCO, que ha felicitado a las personas que han tomado posesión de sus nuevos cargos, ha señalado este día supone “un paso adelante en el compromiso con la Universidad" y ha subrayado que la institución "necesita de todas las personas y colectivos que forman parte de ella" para seguir avanzando. En este sentido, ha puesto en valor la incorporación de nuevos profesionales, especialmente de perfiles jóvenes, “lo que supone un síntoma de que el relevo generacional está garantizado”.

Torralbo ha recordado que la Universidad de Córdoba es un entorno “privilegiado, por las posibilidades que brinda para la docencia, la investigación, la creación y el desarrollo profesional" y ha destacado la necesidad de seguir construyendo una institución "que cuide a todas las personas que la integran". Para ello, ha concluido, "dedicaremos todo el tiempo que sea necesario en dialogar, escuchar y trabajar conjuntamente con el propósito de que la Universidad de Córdoba sea cada día mejor”.

Además del rector, en el acto ha intervenido, en representación del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios, Magdalena Belloso, quien ha subrayado que “la misión de la universidad solo puede desarrollarse plenamente gracias al trabajo diario de muchas personas que, desde ámbitos muy diferentes, hacemos posible el funcionamiento de esta institución”. Un ejemplo de ello, ha afirmado, es el puesto de técnico auxiliar de consejería, un trabajo “que representa el primer contacto de muchas personas con la Universidad y en el que recibimos, orientamos, resolvemos incidencias y contribuimos, muchas veces desde la discreción, a que todo funcione con normalidad”.

Por su parte, en nombre de los decanos y directos de centros, se ha dirigido a los asistentes José Ramón Jiménez, quien ha puesto en valor el papel de las facultades y escuelas “como motor de la universidad y corazón de la vida universitaria, en cuyas aulas, laboratorios, bibliotecas y cafeterías se teje la experiencia universitaria real”. En esta línea, ha resaltado que estos centros, “de los que saldrán los futuros profesionales que transformarán y guiarán nuestra sociedad”, han realizado durante los últimos años “un esfuerzo descomunal por modernizar e innovar en nuestra oferta académica, con la firme ambición de atraer más y mejor talento a nuestras aulas, hacer más competitiva a la UCO y dar respuesta a las demandas reales de nuestro entorno social”.

Por otro lado, el profesor Pablo Jesús López, en representación de los directores de Departamentos, ha señalado que “nuestra labor consiste en combinar la autonomía académica con la responsabilidad colectiva, integrar la planificación estratégica con las tareas diarias y atender tanto las necesidades del profesorado como las demandas de los centros y de la institución en general”. Por ello, en lo que respecta al rol que desempeñan las personas que lideran los Departamentos de la universidad, ha resaltado que “no se trata solo de una tarea de gestión interna, sino de una labor que impacta directamente en la calidad de los títulos, en la distribución adecuada de recursos y en la cohesión entre las diferentes estructuras académicas”.

Por último, la catedrática Ana Belén Martínez, en nombre de los cargos académicos de la institución, ha subrayado que “la confianza es, probablemente, el mayor reconocimiento que puede recibir una persona en el ámbito de la gestión pública”. Por ello, ha destacado, “hoy renovamos nuestra voluntad de trabajar con responsabilidad, con las personas que integran la universidad y con la sociedad a la que nos debemos”. En este sentido, ha puntualizado que, “en un momento especialmente exigente para las universidades públicas marcado por la incertidumbre y por las limitaciones presupuestarias, tendremos que defender un modelo universitario basado en la igualdad de oportunidades, el rigor académico y el compromiso con el bien común”.