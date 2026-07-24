Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano

Un camión cargado de paja ha provocado este viernes un incendio en una zona de vegetación próxima a la carretera de Cerro Muriano, en Córdoba capital, después de que la carga comenzara a arder y las llamas se extendieran al terreno forestal cercano. La gran columna de humo generada por el fuego resulta visible desde distintos puntos de la ciudad.

El aviso se ha recibido a las 14.39 horas, según ha informado el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SPEIS). En las labores de extinción participan efectivos de los dos parques de bomberos de la capital, además del amplio dispositivo desplegado por el Plan Infoca.

El operativo está compuesto por 60 efectivos por tierra, tres autobombas y una unidad médica. También trabajan en el incendio ocho medios aéreos: dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero ligero y dos helicópteros semipesados.

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Los equipos continúan actuando en la zona para controlar las llamas y evitar que el fuego siga avanzando por el monte. Las primeras informaciones señalan que el origen estaría en el propio camión, cuya carga de paja terminó propagando el fuego a la vegetación, aunque todavía se desconocen las causas por las que comenzó a arder.