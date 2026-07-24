La autopista ferroviaria transformará la línea de Córdoba con una inversión de 345 millones

Córdoba se convertirá en una pieza clave del nuevo gran corredor ferroviario de mercancías entre Algeciras, Madrid y Zaragoza. Adif ha iniciado las obras para adaptar esta ruta a los servicios de autopista ferroviaria, una actuación que movilizará más de 345 millones de euros y que tendrá una incidencia directa en distintos puntos de la provincia.

Según ha informado el administrador ferroviario, el proyecto permitirá transportar semirremolques de camiones sobre trenes, reduciendo el tráfico pesado por carretera y mejorando la conexión logística entre Andalucía, el centro peninsular y Aragón. Las actuaciones incluyen la adaptación de 34 túneles, 104 pasos superiores y 18 puentes metálicos. En Córdoba, los trabajos alcanzarán el túnel de Montoro y varios pasos situados en Aguilar de la Frontera, Montilla, Córdoba capital, Alcolea, Villafranca de Córdoba, El Carpio, Pedro Abad y Villa del Río.

Tramo ferroviario que habrá que adaptar en la zona de Despeñaperros. / CÓRDOBA

Mejoras en la línea Córdoba-Linares

El proyecto no estará limitado al transporte de mercancías. Adif también ejecutará trabajos de renovación y mejora de la infraestructura ferroviaria entre Córdoba y Linares, con actuaciones sobre vías, traviesas, carriles, balasto, drenajes y electrificación.

Estas obras buscan aumentar la fiabilidad de la red y mejorar la circulación de los trenes de viajeros. Además, Adif trabaja en la ampliación de vías hasta los 750 metros en las estaciones cordobesas de Pedro Abad, Fernán Núñez, Montilla y Puente Genil, con el objetivo de facilitar el paso de trenes de mercancías de mayor longitud. También se encuentra en marcha la modernización de la señalización entre Valchillón, Torres Cabrera y Fuente de Piedra, en la línea Córdoba-Bobadilla, con una inversión de 65,8 millones de euros.