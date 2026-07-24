Una enfermedad que afecta a toda la familia. El consumo problemático de alcohol no afecta solo a quien lo padece. También puede alterar profundamente la vida de sus hijos, que crecen entre la incertidumbre, los cambios de humor, los conflictos y la falta de una estabilidad emocional imprescindible para su desarrollo.

La infancia y la adolescencia son etapas decisivas. El cerebro, la personalidad y la forma de relacionarse con los demás están todavía en construcción. Cuando uno de los progenitores presenta un trastorno por consumo de alcohol, el hogar puede convertirse en un entorno imprevisible y estresante.

Ese estrés mantenido puede traducirse en ansiedad, tristeza, baja autoestima o dificultades para expresar y regular las emociones. En otros casos aparecen problemas de conducta, impulsividad, agresividad, falta de atención o bajo rendimiento escolar. No siempre obedecen a un “mal comportamiento” a menudo son la forma visible de un sufrimiento que el menor no sabe explicar.

Un factor de riesgo, no un destino

Los hijos de personas con adicción al alcohol tienen mayor vulnerabilidad para desarrollar en el futuro problemas con el alcohol u otras sustancias. Influyen tanto la predisposición genética como el ambiente: normalizar el consumo, convivir con estrés constante o aprender formas poco saludables de afrontar las emociones, aumenta el riesgo. Sin embargo, ese riesgo no significa que la adicción sea inevitable.

Cuando el alcohol entra en casa, los hijos sufren. / FHR

La intervención temprana cambia la historia

Detectar la situación, escuchar al menor y buscar ayuda profesional puede proteger su salud mental y evitar que el problema se repita de una generación a otra. Hablar del alcoholismo como una enfermedad familiar permite atender también a quienes suelen quedar en segundo plano: los hijos.

Cuando el alcohol entra en casa, los hijos sufren. / Thicha Satapitanon

Señales para pedir ayuda

Cambios bruscos de conducta , aislamiento o irritabilidad persistente.

, aislamiento o irritabilidad persistente. Ansiedad, tristeza, miedo o culpa relacionados con lo que ocurre en casa.

relacionados con lo que ocurre en casa. Dificultades escolares , problemas de atención o ausencias frecuentes.

, problemas de atención o ausencias frecuentes. El menor asume responsabilidades propias de un adulto o intenta “proteger” al progenitor.

o intenta “proteger” al progenitor. Hay discusiones, negligencia, violencia o riesgo para su seguridad.

Cuando el alcohol entra en casa, los hijos sufren. / FHR

Proteger, escuchar y acompañar a los hijos también forma parte del tratamiento de la adicción, porque ningún niño debería afrontar en soledad el peso de una enfermedad que no ha elegido.

Carolina Castellano, directora gerente de la Fundación Hogar Renacer.