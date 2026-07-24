Hasta 9.100 euros de ahorro por comprar un coche eléctrico en Córdoba: "Si todo fuera más rápido, los clientes se animarían más"

Comprarse un coche eléctrico o enchufable puede suponer un gran ahorro para los conductores y no ya solo por el menor coste en el consumo con respecto a un vehículo con motor de explosión. Desde este jueves quienes adquieren un coche de este tipo pueden acogerse a toda una batería de ayudas gracias al plan Auto+.

El Gobierno ha aprobado el Programa Auto+, regulado mediante el Real Decreto 609/2026, publicado en el BOE el 23 de julio de 2026. Sustituye como principal incentivo estatal a la compra a los anteriores programas Moves y permite subvencionar vehículos matriculados desde el 1 de enero de 2026, aunque la presentación efectiva de solicitudes depende de la convocatoria y de la habilitación de la plataforma correspondiente.

La fórmula EEE: eléctrico, europeo y económico

La ayuda máxima directa por la compra de un vehículo asciende a 4.500 euros si se cumplen determinados requisitos, mientras que por un híbrido enchufable se abonan hasta 3.375. Hasta un coste de 35.000 euros por vehículo se obtiene la máxima subvención, que va descendiendo hasta un top de 45.000 euros; a partir de esa cantidad no se conceden ayudas.

Además, tiene que haber sido ensamblado en Europa y contar con una batería cuya fabricación se haya realizado, al menos en parte, en territorio europeo. En resumen, es la fórmula EEE: eléctrico, europeo y económico.

Otros descuentos

Por otro lado, los concesionarios están obligados a conceder un descuento de 1.000 euros que se suman a las cantidades anteriores. Pero el ahorro no se queda en las ayudas del plan Auto+, ya que hay otros beneficios.

Así, es posible desgravarse hasta un 15% de la compra de un coche eléctrico en la declaración de la renta, con una base máxima de 20.000 euros, lo que supone un ahorro de otros 3.000 euros. Lo mismo ocurre si se instala un cargador eléctrico en casa hasta un tope desgravable de 4.000 euros, lo que añadiría otros 600 euros de ahorro.

Sumando todas las cantidades, los conductores pueden ahorrarse hasta 9.100 euros por todos los conceptos siempre que se acceda a las cuantías máximas.

Antonio Barbero, en el concesionario de BMW en Las Quemadas. / Víctor Castro

Los concesionarios han acogido bien la medida. Antonio Barbero, del concesionario de BMW en Las Quemadas, asegura que "las ayudas son bienvenidas, aunque tardan en concederse, es necesario que sean más rápidas porque hay clientes que han tardado hasta dos años en recibirlas. Si todo fuera más rápido, los clientes se animarían más". López se refiere a la gestión de las ayudas de los anteriores planes de ahorro del Gobierno. El nuevo sistema contempla una plataforma on line para la tramitación.

Por otro lado, las ventas de coches eléctricos "están creciendo de una manera abismal" incluso antes de las ayudas estatales, ya que ahora "hay coches eléctricos con 600 kilómetros de autonomía". Hasta ahora, la escasez de puntos de recarga "agobiaba al cliente pero esto va a evolucionar en pocos años".