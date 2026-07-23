Un vigilante denuncia una supuesta orden de la teniente de alcalde de Encinarejo para discriminar a usuarios gitanos en la piscina municipal

Un vigilante de seguridad de la piscina municipal de Encinarejo, en Córdoba, ha registrado oficialmente en el Ayuntamiento de la ELA, gobernado por Vox, varias instancias para denunciar a la responsable municipal de la instalación que, según su relato, le habría instado a dar un trato "discriminatorio" a los usuarios gitanos que acudan a la instalación municipal. Además, el trabajador ha entregado un documento de apoyo a su trabajo firmado por varios empleados de la piscina local.

El trabajador denuncia que ha sufrido supuestamente críticas, presiones y acusaciones, a su parecer lógicamente infundadas, por parte de la responsable de la instalación municipal, la teniente de alcalde de Encinarejo, Raquel Fernández.

En concreto, el vigilante dice que esta responsable ha cuestionado su labor profesional poniendo como excusa "falsos incumplimientos laborales", el hecho de mantener "un trato cercano con los usuarios", o ir a la piscina en su día libre, algo que supuestamente también le recriminó, "porque daba mala imagen".

Vox lo niega todo

Este periódico se ha puesto en contacto con Vox Córdoba para recabar su versión sobre las acusaciones formuladas por el trabajador. Fuentes de la formación política han desmentido todas las acusaciones vertidas por el vigilante.

"Desde el Ayuntamiento de Encinarejo lo único que buscamos es que la empresa (de vigilancia) cumpla con los servicios que debe prestar y los usuarios cumplan con las normas establecidas", han respondido a Diario CÓRDOBA.

Fachada del Ayuntamiento de la ELA de Encinarejo. / TONI BLANCO

Trato diferente a usuarios de etnia gitana

Asimismo, el empleado denuncia que la teniente dele alcalde le impartió una instrucción directa para que "tratara de forma diferente a determinados usuarios por pertenecer a la etnia gitana", lo que el denunciante entiende que es una evidente "discriminación por razón de su origen racial o étnico" contraria a lo que él entiende como una buena praxis profesional.

En sus escritos, el empleado dice que se opuso a esa directriz, lo que le ha provocado "un grave perjuicio laboral" y pide que cualquier incidencia que se dé a partir de ahora con su actuación profesional "sea valorada de forma objetiva y con las garantías correspondientes".