Los vecinos urgen a recuperar los solares de Costanillas y Hornillo: "Ahora mismo son un nido de ratas"

El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto demoler y limpiar los dos solares que ha expropiado frente al colegio Luciana Centeno, en las calles Costanillas y Hornillo. De momento, esos son los planes municipales a medio plazo. Para la demolición de las construcciones ruinosas, la Gerencia de Urbanismo sacará a licitación un contrato de 208.425 euros con un plazo de ejecución de dos meses.

En los más de 2.000 metros cuadrados que ocupan esos dos solares, el Ayuntamiento barajó la construcción de un equipamiento deportivo de segunda categoría o sala de barrio y un aparcamiento subterráneo que palie las necesidades de esa zona de Córdoba, ubicada a medio camino de los barrios de Santa Marina y San Agustín.

Fuentes municipales explicaron este miércoles a CÓRDOBA que el único plan cierto a día de hoy es la demolición de las antiguas construcciones y la limpieza de los solares.

Una reclamación vecinal con años de antigüedad

Los vecinos, por su parte, acogen con interés esta noticia pero también con cierto recelo. "Hasta que no lo veamos no nos lo vamos a creer", admite Pilar García, presidenta de la asociación Galea Vetus, uno de los colectivos más activos.

En general, el vecindario tiene varias propuestas que hacer al Ayuntamiento de Córdoba para este espacio, pero todas pasan por destinar los solares a aparcamientos y zonas de uso vecinal. "Siempre hemos hablado de una zona sin asfalto, arbolada, que se uniera a la propuesta de plantar árboles en toda la calle Costanillas", comenta la presidenta.

Solares municipales de la calle Costanillas. / C. TOCADOS / COR

Asambleas y una encuesta vecinal

Desde la asociación Galea Vetus, que impulso hace años el colegio Luciana Centeno (ahora es la Asociación sociocultural de colectivos de la Axarquía Norte quien lo dinamiza), recuerdan que esos solares son "una reivindicación histórica del barrio". Pilar García explica que en junio de 2024 se celebró una asamblea abierta porque vieron que "existía un interés importante" en el arreglo de los solares y querían recoger "las máximas opiniones de los vecinos y las vecinas". A finales de aquel año, también hicieron una encuesta para ampliar el estudio y la participación vecinal sobre esa cuestión.

Desde entonces, la asociación ha solicitado reunirse con los responsables de la Gerencia de Urbanismo y conocer cuáles son los planes del Consistorio a través de la junta municipal de distrito, para hacerles llegar sus propuestas y un posible plan de usos "para dejar que aquello se convirtiera en un agujero negro". Pilar García también recuerda que el consejo de distrito ha apostado también por la limpieza y demolición de los solares desde primera hora.

Opiniones de vecinos a pie de calle

Los vecinos coinciden en señalar como una de las mayores necesidades del barrio es la falta de aparcamientos. José Manuel, residente de la calle Costanillas, asegura que "vendrían muy bien, porque hay que salir fuera a aparcar, y también sería estupendo tener zonas recreativas para los niños". "Otra buena idea sería construir una especie de centro social para mayores", añade.

Joaquina y sus hijos Ángel y Carlos. / C. TOCADOS / COR

Puerta con puerta viven Joaquina López y sus hijos Carlos y Ángel Mellado, que coinciden en el diagnóstico de los problemas de aparcamiento. Ellos, de hecho, han tenido que comprar una cochera recientemente: "Los aparcamientos están fatal, por aquí no venden ni alquilan y no se puede aparcar porque hay pivotes en todas partes, está muy limitado el tema del aparcamiento". Para su hijo Carlos, sencillamente, "cualquier idea sería mejor que la de que el solar esté en desuso: por ejemplo, sería bueno construir unas instalaciones deportivas", dice.

Mario, hostelero del bar Los Fernandos. / C. TOCADOS / COR

Una opinión sincera: la del hostelero

Mario, el hostelero que gestiona el bar Los Fernandos, es quizá el que menos prisa tiene en que se arreglen los solares, porque hace uso de una parte de ese espacio para poner veladores y una zona de barbacoa los fines de semana.

No obstante, reconoce que en San Agustín hay un importante déficit de aparcamientos. "Nosotros hacemos algunos servicios y damos un poco de vidilla los fines de semana ahí, de manera un poco excepcional, pero para los vecinos veo que es muy buena idea que se arregle".

Enrique y Rocío, vecinos de la zona. / C. TOCADOS / COR

Enrique y Rocío, también vecinos del barrio, coinciden en que aparcar es "espantoso" y en que sería buena idea que esos solares se destinasen a uso vecinal. "Este barrio ha envejecido bastante en los últimos años, la gente se está yendo a vivir a otros sitios, sería bueno actualizarlo con este tipo de equipamientos".

Silvia, vecina de San Agustín. / C. TOCADOS / COR

No olvidarse de las casas de San Agustín

Silvia, por su parte, pide al Ayuntamiento que acondicione los solares, que han sido "una lucha vecinal desde hace años: se podría hacer una sala deportiva, parques y aparcamientos", apunta.

Esta mujer reclama, además, al equipo de gobierno el arreglo de las casas de titularidad municipal de la plaza de San Agustín, un proyecto que recientemente ha recibido un revés al haber destinado el gobierno municipal la partida presupuestaria a otros menesteres.

Chari, antigua vecina de la calle Costanillas. / C. TOCADOS / COR

Chari también se suma al coro de vecinos: "Me parecería estupendo que hubiese ahí aparcamientos, ahora mismo eso es un nido de ratas, y el barrio lo necesita ya, y si puede ser una zona para mayores y niños, mejor. Que aprovechen el sitio bien aprovechado", declara.

José Manuel y su perro Kiko. / C. TOCADOS / COR

Por último, José Manuel, que pasea con su perro Kiko, defiende la necesidad de aparcamientos y aporta una nueva idea: construir un pipi-can. "Tenemos mucha guerra con el tema de los animales, porque muchos llevan a sus perros sin bolsas para la caca y sin agua, y los pipican más cercanos son los de Chinales o Colón, que quedan muy lejos", concluye.