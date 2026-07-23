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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Una denuncia por trato discriminatorio en una piscina en Córdoba, la disputa política por los cines de verano y los nuevos policías en prácticas centran los titulares de este jueves

La Policía Nacional incorpora a 20 nuevos policías en prácticas

La Policía Nacional incorpora a 20 nuevos policías en prácticas / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La denuncia de un vigilante sobre una supuesta orden para discriminar a usuarios gitanos en la piscina municipal de Encinarejo abre nuestro boletín de este jueves. También destacamos el cruce de reproches políticos en torno a la compra de los cines de verano, con el PP asegurando que la operación por parte de la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusando al alcalde de favorecer la especulación, así como la incorporación de 20 nuevos policías nacionales en prácticas a Córdoba.

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