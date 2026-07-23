La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Una denuncia por trato discriminatorio en una piscina en Córdoba, la disputa política por los cines de verano y los nuevos policías en prácticas centran los titulares de este jueves
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La denuncia de un vigilante sobre una supuesta orden para discriminar a usuarios gitanos en la piscina municipal de Encinarejo abre nuestro boletín de este jueves. También destacamos el cruce de reproches políticos en torno a la compra de los cines de verano, con el PP asegurando que la operación por parte de la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusando al alcalde de favorecer la especulación, así como la incorporación de 20 nuevos policías nacionales en prácticas a Córdoba.
- DENUNCIA | Un vigilante denuncia una supuesta orden de la teniente de alcalde de Encinarejo para discriminar a usuarios gitanos en la piscina municipal
- CINES | El PP asegura que la compra de los cines de verano por la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusa al alcalde de favorecer la especulación
- SEGURIDAD | Córdoba recibe a 20 nuevos policías nacionales en prácticas: "Ahora es una profesión muy demandada"
Además, te traemos estas noticias:
Córdoba Ciudad
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Provincia
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