La denuncia de un vigilante sobre una supuesta orden para discriminar a usuarios gitanos en la piscina municipal de Encinarejo abre nuestro boletín de este jueves. También destacamos el cruce de reproches políticos en torno a la compra de los cines de verano, con el PP asegurando que la operación por parte de la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusando al alcalde de favorecer la especulación, así como la incorporación de 20 nuevos policías nacionales en prácticas a Córdoba.

Además, te traemos estas noticias:

EL TIEMPO | Córdoba se prepara para el alivio térmico tras quedarse en 38,7 grados este jueves

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