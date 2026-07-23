La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La reclamación urgente de los vecinos de Santa Marina para la recuperación de dos solares municipales, la apuesta ferroviaria de Adif en Córdoba y el cumplimiento de la norma sobre el calor extremos en la hostelería, entre los temas para empezar el jueves
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Los vecinos de Santa Marina reclaman una actuación urgente en los solares de Costanillas y Hornillo, que denuncian como un foco de suciedad y proliferación de ratas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves, en el que también destacamos la elección de Córdoba por parte de Adif para albergar la plataforma que impulsará la modernización de la red ferroviaria andaluza, así como la coincidencia entre hosteleros y sindicatos al señalar que en Córdoba se está cumpliendo la nueva normativa sobre terrazas y calor extremo.
- Los vecinos urgen a recuperar los solares de Costanillas y Hornillo: «Ahora mismo son un nido de ratas»
- Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
- Hosteleros y sindicatos coinciden en que Córdoba se cumple la nueva norma sobre terrazas y calor extremo
Además, te traemos estas noticias:
Córdoba Ciudad
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Provincia
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Cultura y ocio
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Deportes
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