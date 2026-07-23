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Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La reclamación urgente de los vecinos de Santa Marina para la recuperación de dos solares municipales, la apuesta ferroviaria de Adif en Córdoba y el cumplimiento de la norma sobre el calor extremos en la hostelería, entre los temas para empezar el jueves

Vista aérea del solar municipal de la calle Costanillas.

Vista aérea del solar municipal de la calle Costanillas.

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los vecinos de Santa Marina reclaman una actuación urgente en los solares de Costanillas y Hornillo, que denuncian como un foco de suciedad y proliferación de ratas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves, en el que también destacamos la elección de Córdoba por parte de Adif para albergar la plataforma que impulsará la modernización de la red ferroviaria andaluza, así como la coincidencia entre hosteleros y sindicatos al señalar que en Córdoba se está cumpliendo la nueva normativa sobre terrazas y calor extremo.

Además, te traemos estas noticias:

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Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 23 de julio de 2026

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