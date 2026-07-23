Los vecinos de Santa Marina reclaman una actuación urgente en los solares de Costanillas y Hornillo, que denuncian como un foco de suciedad y proliferación de ratas. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves, en el que también destacamos la elección de Córdoba por parte de Adif para albergar la plataforma que impulsará la modernización de la red ferroviaria andaluza, así como la coincidencia entre hosteleros y sindicatos al señalar que en Córdoba se está cumpliendo la nueva normativa sobre terrazas y calor extremo.

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