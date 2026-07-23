Roxana Barreto, inmigrante peruana en Córdoba: "No he venido a vivir de ayudas; he venido a trabajar y a cotizar"

"Yo no he venido a vivir de ayudas, he venido a trabajar". Roxana Barreto resume así los casi cuatro años que lleva en España. Tiene 50 años, es peruana y hoy cotiza a la Seguridad Social como empleada del hogar en Córdoba. Llegar hasta ahí, sin embargo, le ha exigido recorrer un camino lleno de trámites administrativos, incertidumbre y empleos precarios, una experiencia que comparte con miles de inmigrantes, que, pese a trabajar, muchos siguen haciéndolo sin contrato y sin cotizar.

"Como migrantes muchas veces nos encontramos con un empleador que te dice bien claro que no te va a dar de alta y usa tu historia para pagarte menos", afirma. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia de haber buscado trabajo mientras intentaba regularizar su situación y sacar adelante a sus dos hijos.

Llegó a España el 24 de diciembre de 2021. Pasó dos meses en Sevilla y, en marzo de 2022, se instaló en Córdoba. Venía acogida al sistema de protección internacional y con dos niños pequeños a su cargo. "Era otro mundo, no conocía cómo funcionaban las cosas y tenía que empezar de cero", recuerda.

Su primer empleo con contrato fue tres meses en Sadeco a través de un programa municipal dirigido a personas en su situación. Aquella fue la primera vez que cotizó en España. Después llegaron otros trabajos: una empresa de dátiles en Mercacórdoba y, finalmente, el sector de la limpieza, donde continúa actualmente.

Roxy Barreto, trabajadora peruana en Córdoba. / Víctor Castro

Un camino lleno de trámites

La estabilidad, sin embargo, no llegó solo con encontrar trabajo. También hubo que superar un complejo proceso administrativo porque cuando estaba pendiente de que se resolviera su solicitud de protección internacional, una modificación normativa la obligó a tomar una decisión. Si seguía esperando la resolución, corría el riesgo de quedarse sin autorización para trabajar. Tras consultar con abogados, Cruz Roja y distintas entidades sociales, optó por renunciar a esa vía y solicitar un permiso de residencia mediante el arraigo sociolaboral. "Fue una decisión muy difícil y sentía que podía quedarme en blanco después de haber trabajado tanto aquí", explica.

La dificultad no estaba únicamente en reunir su documentación, también necesitaba encontrar un empleador dispuesto a asumir el procedimiento administrativo que exige este tipo de autorización, un precontrato. Entonces aparecieron dos mujeres para las que realiza aún trabajos de limpieza. "Un día me sentaron y me dijeron: 'queremos darte de alta' y yo no me lo podía creer", cuenta.

Ambas aceptaron aportar toda la documentación necesaria para formalizar el contrato. Incluso acudieron con ella a una cita en Cruz Roja para que una abogada les explicara el procedimiento. "Les piden muchísimos documentos, es un proceso complicado y muy personal y ellas lo hicieron todo para ayudarme."

Gracias a esos dos contratos consiguió regularizar definitivamente su situación y actualmente trabaja 20 horas semanales dada de alta como empleada del hogar. Además realiza otros trabajos de limpieza con los que completa unos ingresos imprescindibles para mantener a sus dos hijos. Reconoce que muchas empresas o familias no formalizan esos contratos por la carga burocrática o el coste que supone: "Hay muchísimos migrantes trabajando sin dar de alta porque es muy difícil encontrar quien haga todo el proceso", afirma.

Cotizar, uno de los grandes objetivos

Aun así, tiene claro que cotizar era uno de sus principales objetivos porque "los años pasan, algún día no podré trabajar y necesito tener una pensión, quería hacer las cosas bien". Cuando piensa en quienes acaban de llegar a España, su consejo es sencillo: no dejar pasar el tiempo y regularizar cuanto antes su situación porque "estar en regla te da tranquilidad, te permite trabajar, cotizar, construir un futuro, porque hasta para morirse hay que tener papeles".

También cuestiona al sistema porque "si dices que no a trabajar sin contrato, hay treinta personas detrás que sí lo harán porque lo necesitan", asegura. A su juicio, facilitar esos procesos beneficiaría tanto a los trabajadores como a las administraciones porque "todo en orden funciona mejor".

Después de todo el camino recorrido, Roxana tiene claro que su futuro está en Córdoba. Aquí estudian sus hijos y quiere seguir desarrollando su proyecto de vida porque "yo no elegí venir a Córdoba, pero aquí he vuelto a nacer". Durante estos años asegura haberse sentido bien acogida en Córdoba. "El 99% de las personas con las que he trabajado me han tratado de maravilla. Han respetado mi trabajo y han valorado el esfuerzo", expresa y por eso rechaza la idea de que la inmigración llegue para sustituir a los trabajadores españoles o para vivir de las ayudas públicas.