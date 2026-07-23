El PSOE exige a Adolfo Molina que reclame a la Junta de Andalucía las autovías, los chares y las obras hidráulicas pendientes en Córdoba

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha instado al renovado delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, Adolfo Molina, a exigir al presidente andaluz, Juanma Moreno, el cumplimiento de las inversiones y proyectos pendientes en Córdoba desde hace dos mandatos.

Crespín ha reclamado a Molina que aproveche esta nueva etapa para “anteponer los intereses de la provincia a los de su partido” y asumir un papel reivindicativo ante el Ejecutivo andaluz. La dirigente socialista ha recordado que el delegado de la Junta compatibiliza su responsabilidad institucional con la presidencia del PP de Córdoba.

“Debe utilizar su cargo como máximo representante de la Junta en Córdoba para trasladar al Gobierno andaluz las necesidades reales de los municipios y de la ciudadanía”, ha defendido.

Dos autovías pendientes y ningún kilómetro construido

Entre los principales incumplimientos, el PSOE ha señalado la conversión en autovía de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno y el desdoble de la Autovía del Olivar, la A-318. Según Crespín, el Gobierno de Moreno no ha construido “ni un solo kilómetro” de ambas infraestructuras durante sus ocho años al frente de la Junta.

La secretaria general de los socialistas cordobeses también ha mencionado la falta de avances en los centros hospitalarios de alta resolución, chares, de Aguilar de la Frontera y Lucena, así como en las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable en el norte de la provincia.

Vista del tramo Lucena-Cabra de la Autovía del Olivar. / CÓRDOBA

En este ámbito, ha reclamado la conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, además de otras actuaciones hidráulicas que considera fundamentales para el desarrollo económico y social de Los Pedroches y el Guadiato.

“Esperamos que esta renovación venga acompañada de un cambio de actitud. Córdoba necesita un delegado que reivindique ante Moreno las inversiones y actuaciones que merece la provincia y no un representante que permanezca en silencio ante cada incumplimiento”, ha señalado Crespín.

Críticas por las listas de espera y los recortes educativos

La dirigente socialista también ha denunciado el deterioro de los servicios públicos en la provincia. En materia sanitaria, ha asegurado que las listas de espera afectan ya a 85.000 cordobeses y ha advertido de la falta de profesionales en los centros sanitarios.

En educación, ha criticado la eliminación de más de 300 unidades públicas en la provincia desde la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta. También ha situado entre los problemas pendientes la demora en la atención a las personas dependientes, con esperas que, según el PSOE, alcanzan los 477 días.

Para Crespín, el delegado del Gobierno andaluz debe convertirse en “la voz de Córdoba” dentro del Ejecutivo autonómico y reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la provincia.

“Adolfo Molina tiene la oportunidad de demostrar que su prioridad es Córdoba. Si quiere ejercer como delegado de todos los cordobeses, debe empezar exigiendo a Moreno que cumpla con esta provincia y deje de situarla a la cola de las inversiones, las infraestructuras y los servicios públicos de Andalucía”, ha concluido.