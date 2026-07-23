El PP levanta el reparo de Intervención y desbloquea 1,4 millones en ayudas para festivales de música en Córdoba

Después de meses de discrepancia y con los votos en contra de la oposición, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría en el Pleno de Córdoba para aprobar la resolución de la discrepancia entre los servicios administrativos del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y la Intervención Municipal, y continuar la tramitación de las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones por 1,4 millones de euros destinadas a ayudas a festivales y ferias culturales. Del total, 1,2 millones serán ayudas para empresas privadas y 200.000 euros para entidades sin ánimo de lucro.

Este paso que ha supuesto el levantamiento del reparo de Intervención General permitirá al equipo de gobierno conceder, contra los votos de PSOE, Hacemos Córdoba y Vox y después de más de un año de intentos frustrados, 1,2 millones de euros a los organizadores de los festivales Córdoba Live y Califa Fest, dos de las más importantes promotoras de conciertos de España: por un lado, Progevents, Riff Music y Concert Tour, y por otro, Grupo Mundo.

El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha defendido antes del pleno la legalidad del trámite y del levantamiento del reparo de Intervención. Por su parte, la delegada de Cultura, Isabel Albás, ha hecho una defensa cerrada para la concesión de subvenciones en favor de estos festivales privados. "Las subvenciones son por concurrencia competitiva", ha recordado la edil del PP para defender que cualquier podría presentarse.

La delegada de Cultura, Isabel Albás, habla con el concejal Jesús Coca en el salón de plenos. / Manuel Murillo

Críticas de PSOE y Hacemos Córdoba

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, y el concejal Ángel Ortiz han recordado que esta es la cuarta vez que la Intervención ha tratado de impedir la concesión de estas ayudas y ha amenazado con pedir "responsabilidades contables" y llevarlo al gobierno local al Tribunal de Cuentas, porque entiende que se habla "de un trato de favor evidente, un caso claro de amiguismo".

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, y el edil Iván Fernández, por su parte, también ha ironizado sobre el esfuerzo empleado por el equipo de gobierno para dar "sí o sí" estas ayudas a los dos promotores de conciertos, y ha pedido dedicar ese montante presupuestario al Festival de la Guitarra de Córdoba.

El alcalde, José María Bellido, durante el pleno. / Víctor Castro / COR

Qué dice la Intervención Municipal sobre estas subvenciones

La Intervención municipal se ha pronunciado sobre este asunto hasta en cuatro ocasiones, la primera de ellas en julio del 2025. La última vez (la que llega al pleno de hoy), lo ha hecho a través de un informe de disconformidad emitido el pasado 7 de julio. En esencia, el órgano de fiscalización dice que las ayudas no están justificadas y tumba los propósitos del IMAE porque entiende que el equipo de gobierno trata de aprobar “una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”, al financiar actividades ya ejecutadas durante 2025.

Esto, dice la Intervención, es posible pero algo muy excepcional y, como tal, requiere una excepcional motivación que garantice la igualdad y concurrencia y que ningún potencial beneficiario, de haber sabido que podía haber subvenciones, hubiera realizado la actividad a tal efecto.

En sus informes anteriores, la Intervención ya había rechazado las ayudas y todos los intentos del equipo de gobierno de aprobarlas. Primero, como subvenciones nominativas; más tarde incluyéndolas en un plan de subvenciones del IMAE; y, después, a través de una convocatoria en concurrencia competitiva.

Qué sostiene el IMAE

Para contrarrestar los informes de Intervención, el departamento de Gestión del IMAE emitió un informe-propuesta que recoge la motivación técnica y jurídica para resolver la discrepancia planteada frente al informe de fiscalización de la Intervención general.

El órgano de control había cuestionado tres aspectos: un error en las aplicaciones presupuestarias del Plan Estratégico de Subvenciones, la posibilidad de financiar actividades realizadas en 2025 y la justificación del régimen europeo de ayudas de Estado.

El IMAE sostiene que el error presupuestario ya fue corregido, que la normativa permite subvencionar actividades del ejercicio anterior sin vulnerar el principio de anualidad y que la convocatoria se tramita en concurrencia competitiva, sin beneficiarios predeterminados.

Además, el informe defiende que las ayudas se acogen al régimen europeo específico para actividades culturales, aunque acepta completar la redacción de las bases para reforzar la seguridad jurídica.

Modificaciones de crédito y otras subvenciones

Por otro lado, el Pleno de Córdoba ha aprobado modificaciones de crédito por un importe cercano a los 2 millones de euros. Estas modificaciones también han sido criticadas por la oposición por lo que dicen "de la gestión" del Partido Popular. La primera de ellas ha sido un suplemento de crédito para gastos de manutención de animales y prestación de servicios del Zoológico por un importe de 61.500 euros.

Además, se ha dado luz verde a un crédito extraordinario de 70.000 euros para tres subvenciones nominativas de la Delegación de Juventud a la Asociación Talent, AJE y Asociación Faro; y un crédito extraordinario de 65.000 euros para una subvención nominativa de la Delegación de Comercio a favor de la Federación Provincial del Comercio de Córdoba.

Por último, también se han aprobado con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, la transferencia de crédito de 1,2 millones del Imgema al Ayuntamiento de Córdoba para la aplicación del plan de ajuste tras saltarse la regla de gasto. Esta modificación de partidas implicará la eliminación de dos inversiones previstas por el Imgema que tendrán que esperar un poco más: la reforma del Aula de la Naturaleza (presupuestada hasta ahora con 275.000 euros) o la mejora de los invernaderos del Jardín Botánico (83.400 euros).