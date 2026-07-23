El PP asegura que la compra de los cines de verano por la Junta «va por buen camino» y el PSOE acusa al alcalde de favorecer la especulación

Los cines de verano de Córdoba han vuelto este jueves al salón de plenos. Los grupos municipales de izquierdas y miembros de la plataforma SOS Cines de Verano han reclamado al Ayuntamiento que compre los espacios Fuenseca, Olimpia y Delicias, mientras que el gobierno local del PP insiste en que sea la Junta de Andalucía la que los adquiera ejerciendo el derecho de tanteo y retracto para ello.

El actual propietario, el empresario cordobés Antonio Amil, ofreció en julio al Consistorio cordobés la compra de los tres recintos, situados en el casco histórico, por 850.000 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento ha vuelto a rechazar la propuesta de adquisición.

El PP dice que los cines de verano son "la serpiente del verano"

El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha defendido esta decisión y ha asegurado que las conversaciones con la Junta de Andalucía para que sea la administración autonómica la que compre los inmuebles «van por buen camino». Según ha explicado, la Junta ya estudia la fórmula jurídica que le permita adquirir los bienes de manera subsidiaria, y se basa en un informe jurídico para rechazar que ese derecho de compra preferente pueda ejercerlo el Ayuntamiento.

Torrico ha acusado a la oposición de intentar «estirar el chicle de la típica serpiente de verano» y ha sostenido que el gobierno local trabaja para encontrar una solución que permita conservar unos espacios con un importante valor sentimental y cultural para Córdoba. Asimismo, el también presidente de Urbanismo ha ironizado con que, si este es el principal asunto utilizado por la oposición para cuestionar al equipo de gobierno, «la gestión municipal va viento en popa».

El alcalde, José María Bellido, ha garantizado en el turno de preguntas que ya existe una propuesta y una hoja de ruta para recuperar los cines de verano rechazando cualquier crítica política acerca de una supuesta inacción municipal.

Protestas en el salón de plenos en favor de los cines de verano y la casa 5 de la plaza de San Agustín. / Víctor Castro / COR

El PSOE denuncia una operación especulativa

La oposición ha reprochado al Ayuntamiento que haya rechazado hasta en tres ocasiones la adquisición de los cines de verano y ha responsabilizado al alcalde, José María Bellido, de haber favorecido una operación especulativa.

El concejal socialista Antonio Hurtado ha recordado que la primera oferta planteada por el propietario ascendía a unos 300.000 euros, mientras que la propuesta actual alcanza ya los 850.000 euros. «Esta es una operación claramente especuladora que ha propiciado el alcalde al renunciar a su compra», ha afirmado.

El PSOE también ha criticado que el Ayuntamiento rechazara inicialmente la adquisición «sin informe técnico ni acuerdo de la junta de gobierno local», una decisión que, a juicio de los socialistas, ha provocado «un perjuicio económico para la ciudad».

Por último, ha acusado al alcalde estar mintiendo al decir que será la Junta de Andalucía la que los puede comprar.