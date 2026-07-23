El Pleno de Córdoba aprueba la subida de las nuevas tarifas de Mercacórdoba, con la cuota de Pescados congelada tres años

El Pleno de Córdoba ha dado luz verde a las nuevas tarifas de Mercacórdoba, después de que los precios pasaran ya por el consejo de administración de la empresa. Esta revisión extraordinaria de las tarifas reorganiza el sistema de precios aplicado a los módulos y locales de los distintos mercados mayoristas de Córdoba, pero deja congelada la cuota de pescados por el declive de este mercado.

De este modo, la propuesta aprobada este jueves con los votos a favor de PP y las abstenciones de PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, incorpora a la tarifa base las bonificaciones extraordinarias que Mercacórdoba aplica desde 2019 para compensar total o parcialmente las subidas del IPC. Según el informe que ha llegado al Pleno, este cambio no alterará inicialmente el importe neto que abonan los operadores, sino que simplifica el sistema y hace más transparente el precio real de los espacios.

Las tarifas de Mercacórdoba se incrementan un 2,9%

Una vez integradas esas bonificaciones, Mercacórdoba plantea actualizar un 2,9%, conforme al IPC del ejercicio 2025, las tarifas de los módulos de frutas y hortalizas, las cámaras de maduración de plátanos y el mercado de actividades complementarias.

El presidente de Mercacórdoba, Julián Urbano, ha defendido el incremento de las tarifas y su legalidad a pesar de los criterios del grupo municipal socialista. Además, ha descrito los esfuerzos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Córdoba para equiparar los sueldos de los trabajadores de esta empresa con el resto de las sociedades municipales.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, por su parte, ha asegurado que lo aprobado incurre en una ilegalidad por el hecho de que se indexan los precios de Mercacórdoba al IPC de cada año. "No es legal indexar las subidas tarifarias", ha sostenido para rechazar que, además, se aprueben con carácter retroactivo.

Nuevas tarifas de Mercacórdoba

Así, la cuota mensual de los módulos destinados a la venta en el Mercado de Frutas y Hortalizas quedará fijada en 926,70 euros para los espacios de 81,3 metros cuadrados y en 1.105,48 euros, para los de 99,3 metros cuadrados.

Las cámaras de maduración de plátanos, por su parte, tendrán una tarifa mensual de 473,42 euros para el módulo pequeño y de 578,43 euros para el grande.

En el mercado de actividades complementarias, los módulos de 180 metros cuadrados pasarán a costar 1.026,57 euros al mes.

Mercacórdoba congela la tarifa del Mercado de Pescados

La principal excepción en esta actualización de tarifas será el mercado de pescados. La tarifa del módulo de 99 metros cuadrados se mantendrá en 1.513,02 euros mensuales y quedará congelada durante tres años más.

Mercacórdoba justifica esta decisión por la caída de la actividad del mercado, la pérdida de operadores, la reducción del consumo de pescado fresco y la desaparición progresiva de las pescaderías tradicionales, principales clientes de los mayoristas.

El documento señala también que los operadores del mercado de pescados soportan unos costes superiores a los de empresas instaladas fuera del recinto y a los de mayoristas de otras mercas de tamaño similar.

Pescaderos de Córdoba atendiendo a su clientela. / MANUEL MURILLO

Bonificaciones por pago puntual y cumplimiento de normas

La revisión mantiene las bonificaciones ordinarias por pago puntual y por cumplimiento de las normas o contribución a la contención de costes. En frutas y hortalizas, cada una de estas bonificaciones será de 72,76 euros mensuales para el módulo de 81,3 metros cuadrados y de 86,84 euros para el de 99,3 metros. En pescados, cada bonificación ascenderá a 53,67 euros, mientras que en el mercado de actividades complementarias será de 35,48 euros.

De aplicarse las dos bonificaciones, la cuota efectiva podría situarse en 781,18 euros para el módulo pequeño de frutas y hortalizas; 931,80 euros para el grande; 1.405,68 euros para el de pescados; y 955,61 euros para el de actividades complementarias.

También se mantendrán los descuentos para las empresas que ocupen varios módulos. En el mercado de frutas y hortalizas continuará, además, una bonificación del 10% para los espacios destinados exclusivamente al almacenamiento, manipulación o distribución logística, sin venta directa.

Revisión automática conforme al IPC

El nuevo sistema establece que las tarifas y bonificaciones se revisarán automáticamente cada 1 de enero en función de la variación del IPC del año anterior, salvo que los socios de Mercacórdoba acuerden otra modificación.

La empresa municipal sostiene que la revisión permitirá adaptar sus precios a la situación del mercado, mejorar la competitividad de los mayoristas y mantener la viabilidad económica de la sociedad entre 2026 y 2030.