Ocio seguro y saludable, la principal estrategia de Córdoba para reducir y erradicar las conductas adictivas en jóvenes y adolescentes

Hoy en día, las adicciones constituyen un reto sanitario y social sin precedentes. Los patrones de consumo están cambiando, aparecen nuevas sustancias y las adicciones vinculadas al uso de las tecnologías han aumentado. Ante esta situación, reforzar las medidas preventivas y fomentar la colaboración entre instituciones y entidades es clave para concienciar a la ciudadanía, especialmente a jóvenes y adolescentes.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera fase.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Juventud, ya se trabaja en la elaboración del Plan Local de Prevención de Adicciones. Este proyecto, participativo y transversal, implica a instituciones, delegaciones, colectivos, organizaciones y a la ciudadanía cordobesa, y complementará el trabajo que viene realizando el Instituto Provincial de Servicios Sociales, que es el competente en la materia.

Punto de partida La Delegación de Juventud ya viene trabajando en programas específicos de prevención con las Zonas Neo o los Festivales de Planneo . Son espacios de ocio alternativo, gratuitos y seguros, dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años que se gestan a través de asambleas en los diferentes barrios, con la colaboración de las coordinadoras de Programas de Participación Ciudadana y de diferentes colectivos juveniles.

con las . Son espacios de ocio alternativo, gratuitos y seguros, dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años que se gestan a través de asambleas en los diferentes barrios, con la colaboración de las coordinadoras de Programas de Participación Ciudadana y de diferentes colectivos juveniles. Los programas de Planneo están incorporando progresivamente medidas ambientales. Para ello, el asesoramiento de la Red de Familias, Ferya, y de la Unidad de Adicciones del IPBS ha sido fundamental.

Así se está gestando el Plan

El Plan Local de Prevención de Adicciones se desarrollará en cuatro fases previas a su aprobación: Alianza Estratégica o grupo motor; Comisión Transformadora, donde se integraran diferentes delegaciones municipales y entidades sociales; Participación Comunitaria, abierta a toda la ciudadanía y Debate Institucional, previo a su aprobación. Se prevé que esté listo para 2027.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera fase. La Alianza Estratégica ya se ha reunido con los técnicos del Ayuntamiento y de la Diputación de Granada para analizar su plan. En septiembre se celebrarán unas jornadas para conocer los procesos pioneros de Asturias y Baleares.

Primera reunión de la Alianza Estratégica. / Delegación de Juventud

¿Quiénes conforman la Alianza Estratégica? Además de las instituciones que actúan a nivel local en materia de prevención, el proceso se ha iniciado con las entidades que ya trabajaban, en este ámbito, con Planneo. En la siguiente fase, el proceso se abrirá al resto de delegaciones municipales y entidades de la ciudad. Por parte de la Delegación Municipal de Juventud, forman parte de la Alianza: Juan Rafael Martínez , coordinador general de Juventud.

, coordinador general de Juventud. María del Carmen López-Durán , directora general.

, directora general. Rafael Ángel Castejón , jefe de departamento de Juventud.

, jefe de departamento de Juventud. Almudena González, secretaria. Por la Junta de Andalucía: María Jesús López, asesora técnica de Adicciones de la Delegación Territorial de Salud y Consumo. Por la Unidad de Adicciones del Instituto Provincial de Bienestar Social, IPBS: Ana María Anguita , responsable del Área de Prevención.

, responsable del Área de Prevención. Manuel Cazallo, educador social y Técnico de la Unidad prevención de adicciones. Completan la Alianza Estratégica: Antonio Jesús Rodríguez , profesor titular de Psicología por la Universidad de Córdoba.

, profesor titular de Psicología por la Universidad de Córdoba. Lucía Ayala , coordinadora de Voluntariado y Prevención por Proyecto Hombre.

, coordinadora de Voluntariado y Prevención por Proyecto Hombre. María Dolores Franco , representante del colectivo FERYA Córdoba.

, representante del colectivo FERYA Córdoba. Alba Ruiz , técnica en Prevención y Promoción de la Salud en la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba.

, técnica en Prevención y Promoción de la Salud en la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba. Larissa Nobre-Sandoval, experta en prevención del Instituto Europeo de Estudios en Prevención, IREFREA, y coordinadora de FERYA en Andalucía.

Juventud, parte esencial de este proceso

El proceso busca la participación de los jóvenes cordobeses. «El Plan pretende ser un documento abierto y en constante crecimiento, haciendo real la implicación de los jóvenes en el proyecto», explica Cintia Bustos, delegada de Juventud.

A nivel municipal, Juventud es la encargada del proceso de elaboración. «Nuestra Delegación no es la responsable de intervenir cuando se sufre la adicción, pero tiene una importante responsabilidad en evitar que se llegue a ello. Esto encaja muy bien con el perfil de población que tiene, que es el de jóvenes y adolescentes. Nuestro objetivo es lograr la prevención ambiental con lugares, actividades y formaciones que sean una alternativa de ocio saludable para este colectivo», indica Carmen López-Durán, directora general de Juventud.

Cintia Bustos, delegada de Juventud, e Irene Araceli Aguilera, presidenta del IPBS y diputada-delegada de Derechos Sociales en la Diputación. / Delegación de Juventud

Además de la Delegación, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional es uno de los ejes centrales de esta fase. «Tenemos que tener una visión global y holística a la hora de hacer un diagnóstico. Desde este equipo creemos que el compromiso con la sociedad debe ser conjunto y las demandas de la ciudadanía un instrumento de evaluación que nos ofrece las claves del camino que debemos tomar», señala Rafael Castejón, jefe del departamento de Juventud.

Las fortalezas de Córdoba

Una de las grandes ventajas de Córdoba es su tejido asociativo, que permite crear sinergias entre instituciones y ciudadanía de forma organizada. «El plan se está desarrollando de manera verdaderamente participativa. Esta red de conexiones, ya establecida, permite tres cosas: intercambio real de saberes, intersectorialidad e involucrar a especialistas del territorio», explica Larissa Nobre-Sandoval, experta en Prevención y Coordinación de IREFREA en Andalucía.

Un proyecto participativo y transversal

El Plan Local de Prevención de Adicciones se estructura como una iniciativa conjunta y transversal que integra, de forma coordinada, los conocimientos, herramientas y recursos de distintos sectores para multiplicar el impacto de cada acción.

FERYA, Familias en Red y Activas

Ferya es una estrategia de prevención liderada por familias y apoyada por profesionales, académicos y administraciones para conseguir que la prevención que se realiza en el entorno sea eficaz. Su participación en este proceso está siendo fundamental.

«Pensamos que un buen plan municipal debe ser participado, sumar alianzas y habilidades colectivas y surgir desde el diálogo de distintos saberes, además de trabajar en varios contextos: escolar, comunitario y de ocio. El futuro de nuestras hijas e hijos merece ese esfuerzo y también un aprendizaje compartido», detalla María Dolores Franco, miembro y representante del colectivo Ferya Córdoba.

Reunión de la Alianza en Granada. / Delegación de Juventud

IPBS, Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba

El Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, a través de su Unidad de Adicciones, desarrolla actuaciones de prevención y ofrece asistencia e incorporación social en materia de adicciones. También brinda apoyo técnico y económico a los municipios, especialmente a los de menor población.

La responsable del Área de Prevención de la Unidad de Adicciones, Ana Anguita, señala que entre las competencias del IPBS está: el diseño, gestión y ejecución de programas preventivos, el desarrollo de actuaciones para retrasar la edad de inicio en el consumo de sustancias y prevenir las adicciones comportamentales, la presentación de programas en centros educativos e intervención con familias o las campañas de sensibilización comunitaria y la formación de agentes sociales y profesionales.

Proyecto Hombre Córdoba

Por su parte, Proyecto Hombre Córdoba y la Delegación de Juventud colaboran asiduamente, a través de Planneo, en el desarrollo de actuaciones concretas. El objetivo es impulsar hábitos de vida saludable y concienciar a la juventud sobre las conductas adictivas o de riesgo.

En el marco de esta colaboración, la organización ofrece asesoramiento y orientación especializada para jóvenes y familias. También imparte acciones formativas sobre la prevención de conductas adictivas y de suicidio para jóvenes, familias y docentes, y realiza campañas de sensibilización sobre el consumo de sustancias y el uso responsable de pantallas.

«Todo ello contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta de la población joven ante situaciones de riesgo y a cumplir los objetivos específicos del Plan», detalla Lucía Ayala, coordinadora de Voluntariado y Prevención en Proyecto Hombre.

Presentación del Plan Local de Prevención de Adicciones. / Delegación de Juventud

El avance de las adicciones

Ante el avance de las adicciones, la sociedad se enfrenta a diversos retos. Manuel Cazallo, educador social de la Unidad de Adicciones del IPBS, destaca que es importante huir de alarmismos y de mensajes basados en el miedo. «No se trata de quitar importancia a una realidad que puede generar y que genera graves problemas, sino mirar, acercarse y abordar esta realidad de una manera lo más objetiva posible», explica.

También señala que es fundamental retrasar la edad de inicio en el consumo y en la exposición a las pantallas; fomentar la regulación de iniciativas y políticas que estén relacionadas con la mejora de los espacios públicos de convivencia y con la creación de lugares de ocio y tiempo libre, deportivos y culturales para jóvenes y adolescentes; y prestar especial atención a los factores sociales, ya que pueden aumentar el riesgo a desarrollar problemas de adicción.

Por otro lado, el consumo de ‘vapers’ y tabaco ha aumentado entre los jóvenes. En el marco de la prevención, la Asociación Española Contra el Cáncer afronta un reto clave. «Hoy, el verdadero desafío es que los jóvenes entiendan por qué estos productos les resultan tan atractivos y quienes están detrás de que lo sean. Nuestro mayor reto ya no es convencer a los jóvenes de que el tabaco y el vapeo hacen daño. Eso ya lo saben. El verdadero reto es involucrarles en el cambio», cuenta Alba Ruiz, técnica en Prevención y Promoción de la Salud de la AECC en Córdoba.