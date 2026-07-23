Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 23 de julio de 2026

Cultura en Red

‘El poético tendedero’

Puesta en escena de El poético tendedero, a cargo de la compañía ZeroconTrés. Componentes: Sabina Pérez Vicente, Andrés Santiago y Alejandra Hinojosa. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza de la Juventud. 22.00 horas.

Noches en la terraza

‘El jazmín de mi patio’

Espectáculo liderado por Alicia Camiña, una talentosa saxofonista y compositora sevillana especializada en jazz fusión y afincada en Los Ángeles. Su propuesta artística combina de manera elegante la tradición del jazz contemporáneo con influencias del flamenco, la música moderna y la experimentación sonora. Entrada libre.

CÓRDOBA. Terraza del Centro de Recepción de Visitantes. Plaza del Triunfo, s/n. 22.00 horas.

Recital

Cante flamenco

El Jardín Botánico acoge un recital de cante flamenco con guitarra y voz dentro del ciclo Raíces en el Jardín.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Avda. de Linneo. 22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. El proyecto fue seleccionado entre 17 candidaturas internacionales con el objetivo de dar visibilidad a las sociedades árabes. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resilencia y la memoria. Se podrá visitar hasta el próximo 16 de octubre.