Hosteleros y sindicatos coinciden en que en Córdoba se cumple la nueva norma sobre terrazas y calor extremo

Sindicatos y patronal coinciden en que la hostelería cordobesa está cumpliendo, en términos generales, las nuevas medidas del convenio sectorial para proteger a los trabajadores durante los episodios de calor extremo. La norma obliga a adaptar horarios, reducir jornadas e incluso suspender la actividad en exteriores cuando existan avisos naranja o rojo por altas temperaturas y las condiciones supongan un riesgo para la salud de la plantilla.

Desde el sindicato de Servicios de Comisiones Obreras señalan que la hostelería cordobesa «está cumpliendo la normativa» relativa a la limitación y adecuación de la actividad durante las olas de calor. No obstante, apuntan que este cumplimiento se debe «en gran parte a la falta de clientela», ya que «la mayoría de clientes acuden en las horas menos calurosas y en los interiores».

Solo una denuncia

Por ello, la mayoría de incumplimientos de los que CCOO ha tenido constancia «se han reconducido mediante el diálogo». De hecho, el sindicato resta importancia a estos incidentes y señala que, en algunos casos, existía «una mala interpretación de la norma». Hasta ahora, únicamente se ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por estos motivos.

Bares vacíos por el calor en Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

CCOO recuerda los riesgos que las altas temperaturas suponen para la salud de los trabajadores y exige a las empresas que sean «escrupulosas» en el cumplimiento de la normativa. También anima a las plantillas de la hostelería a denunciar cualquier incumplimiento.

La norma «ya se aplicaba»

Desde la patronal del sector, el vicepresidente de Hostecor, Miguel Ángel Morales, sostiene que esta práctica «ya se aplicaba» antes incluso de la actualización del convenio sectorial. A partir de la primera semana de julio, asegura, «no se trabaja hasta pasadas las 20.00 horas como pronto» después del servicio de comidas. Además, cuando el calor aprieta, añade, «no hay demanda en terraza».

El representante de los hosteleros pone en valor que el sector «siempre se ha adaptado» y considera que la norma viene a «darle vueltas a lo que ya hay». A su juicio, más que regular estas situaciones, «habría que aprender y dejar hacer». Morales recuerda, además, que dentro de los establecimientos las condiciones climáticas «son razonables para trabajar» y que muchos negocios optan por coger «entre 15 y 40 días de vacaciones» durante estas fechas.

Bares vacíos durante una ola de calor. / CHENCHO MARTÍNEZ

En este punto coinciden también los trabajadores de la Taberna Chico Medina. Aunque no tienen por escrito una prohibición expresa de salir a la terraza durante los episodios de calor extremo, explican que «cuando la cosa aprieta no hay nadie en terraza» y que a las 16.00 horas cierran el local.

En el Gran Bar aseguran igualmente que no han tenido que adaptar apenas nada porque la propia realidad del verano cordobés vacía las terrazas en las horas centrales del día. «Cuando hace calor, como mucho, hay un guiri loco en la terraza», resumen.