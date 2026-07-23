La gestión de Sadeco vuelve al Pleno de Córdoba entre críticas por la limpieza, los malos olores y la demanda del Tribunal de Cuentas

La situación de la empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, ha vuelto a saltar a la sesión plenaria que se celebra este jueves, 23 de julio. Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba han vuelto a criticar la gestión que está haciendo el equipo de gobierno sobre las cuestiones de limpieza en la ciudad, a pesar de los planes lanzados en las últimas semanas por parte del equipo de gobierno para tratar de remontar "la mayor crisis" de imagen de Sadeco.

El presidente de la empresa de limpieza, Miguel Ruiz Madruga, ha vuelto a defenderse de los ataques de la oposición y ha puesto en valor lo hecho en las últimas semanas como la recuperación de los 70 itinerarios de la recogida de basura nocturna que se habían visto suspendidos por la falta de camiones; la implantación de un plan de baldeo y limpieza integral de grandes avenidas, y con la decisión de retirar las gomas de los contenedores, ya que estas piezas dificultaban la introducción de las bolsas y obligaba a los usuarios a depositarlas fuera de los contenedores.

El concejal de Hacemos, José Carlos Ruiz, habla con Cintia Bustos. / Víctor Castro / COR

Ninguna de estas medidas ha convencido a la oposición que ha vuelto a pedir su dimisión y ha criticado, además, la forma en la que el PP se ha conducido en la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas sobre un gasto excesivo de 31.000 euros del fondo social (las ayudas médicas a las que tiene derecho la plantilla de la empresa) del 2021. Finalmente, Sadeco demandará al exgerente y a los miembros de la comisión de asuntos sociales por esta cuestión, a pesar de haber tratado sin éxito de evitar la personación en esta demanda.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha tachado este capítulo de "kafkiano" y ha dicho que es "necesario" retirar de la demanda que va a presentar Sadeco ante el Tribunal de Cuentas a los responsables sindicales de la comisión de asuntos sociales, ya que a su juicio no son responsables de lo ocurrido, atribuible en exclusiva al exgerente.

Concejales del PSOE en el salón de plenos. / Víctor Castro / COR

Malos olores y peligro de incendios

El concejal del PSOE José Antonio Romero se ha sumado a las críticas que hizo hace algunos días Hacemos, al entender que el hecho de retirar las gomas ha incrementado el olor en las proximidades de los contenedores. Este jueves, el concejal José Carlos Ruiz ha tachado de "inepto" al presidente Ruiz Madruga por esta decisión y ha vuelto a pedir su dimisión por "haber intentado salvar" al exgerente de Sadeco, Francisco Ruiz, en la denuncia del Tribunal de Cuentas. "¿Qué temen que haga el exgerente que trabaja actualmente en Contenur, la empresa que nos alquila los contenedores?", ha preguntado.

Por último, Hacemos ha alertado del estado en que se encuentra una isla de contenedores junto a la residencia de ancianos El yate, y ha rogado al presidente de Sadeco que limpien ese lugar por "el peligro de incendios" que supone.