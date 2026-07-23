Los fallecidos en Córdoba el jueves 23 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 24 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Torres Fernández

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el Cementerio de San Rafael.

Rafael Rodríguez Guzmán

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael.

Concepción Pino Pedraza

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio de La Fuensanta.