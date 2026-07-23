Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 23 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 24 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Torres Fernández
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el Cementerio de San Rafael.
Rafael Rodríguez Guzmán
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael.
Concepción Pino Pedraza
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio de La Fuensanta.
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