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Los fallecidos en Córdoba el jueves 23 de julio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 24 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Torres Fernández

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el Cementerio de San Rafael.

Rafael Rodríguez Guzmán

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio de San Rafael.

Concepción Pino Pedraza

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La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio de La Fuensanta.

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