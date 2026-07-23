El giro que llega a Córdoba tras un jueves en aviso naranja: hasta cinco grados menos en 48 horas

Córdoba afronta este jueves 23 de julio la última jornada de calor extremo de la tercera ola de calor de la temporada antes de un giro térmico que permitirá perder hasta cinco grados en apenas 48 horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, y el aviso amarillo en la Subbética, y Sierra y Pedroches.

Las alertas por calor se mantendrán entre las 13.00 a las 21.00 horas, y pondrán el cierre a un ciclo de calor extremo marcado por la jornada del miércoles, la más calurosa, en la que Montoro volvió a situarse entre los puntos con la temperatura más alta de España, con una máxima de 42,1 °C a las 16.40 horas.

En las estaciones del resto de la provincia, tanto del Valle del Guadalquivir, y zonas más elevadas como la Sierra, Los Pedroches y la Subbética, se han aproximado o superado los 40 grados (39,9 en Córdoba Aeropuerto; 38,9 en Villanueva de Córdoba; 40,3 en Priego de Córdoba; 40,9 en Benamejí).

El tiempo en Córdoba este jueves

Para la jornada del 23 de julio, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste y ocasionalmente moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 24º y 38º, en Pozoblanco entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.

El viernes comienza el descenso

El cambio llegará el viernes 24 de julio, pues aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, la máxima bajará hasta los 37 grados en Córdoba capital, tres menos que este jueves, y lo que en la capital cordobesa ya supone un alivio.

La Aemet señala que será una jornada de cielos despejados, con temperaturas en descenso, más acusado para las máximas. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 37º, en Lucena entre 21º y 35º, en Pozoblanco entre 19º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 35º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El sábado llegan 24 horas de alivio térmico

El descenso será más acusado el sábado 25 de julio. La previsión de Aemet apunta a una mínima de 19 grados y una máxima de 35 en la capital, lo que supone una caída de cinco grados respecto al jueves. Será, por tanto, la jornada más llevadera del periodo analizado, pese a que el calor seguirá siendo intenso durante las horas centrales.

Esta caída de las máximas se dejará notar en el resto de la provincia y llevará pareja un leve descenso de las mínimas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 35º, en Lucena entre 17º y 30º, en Pozoblanco entre 15º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 29º.

Un termómetro urbano marca 35 grados centígrados en Córdoba, en una imagen de archivo / VÍCTOR CASTRO

Nuevo giro a partir del domingo

La tregua será breve, pues el domingo las temperaturas volverán a remontar avanzando el regreso de los 40 grados en la última semana de julio. El domingo, los termómetros subirán hasta los 37 °C, si bien las mínimas seguirán contenidas.

A partir del lunes 27 de julio, la capital volverá a abonarse a los 40 grados y las mínimas irán en ascenso, marcando los 21 grados el martes 28, de acuerdo con el avance de la Aemet.