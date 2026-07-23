Córdoba recibe a 20 nuevos policías nacionales en prácticas: "Ahora es una profesión muy demandada"

La Policía Nacional ha constatado el creciente interés de los jóvenes por ingresar en el cuerpo coincidiendo con la incorporación de 20 nuevos agentes en prácticas a la Comisaría Provincial de Córdoba. "Ahora es una profesión muy demandada", ha dicho la jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, Dolores López, durante el acto de bienvenida celebrado este jueves, en el que ha destacado que el número de aspirantes continúa siendo muy superior al de plazas convocadas.

Los nuevos policías pertenecen a la 41 promoción de la escala básica y comenzaron su periodo práctico el pasado 14 de julio, después de completar la fase teórica y formativa en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Permanecerán en Córdoba durante casi once meses, en los que pasarán por prácticamente todas las áreas de la Comisaría Provincial.

El grupo está formado por 19 hombres y una mujer. La mayoría son cordobeses, salvo un agente procedente de Málaga y otro de Valladolid. Se trata de policías muy jóvenes, aunque la jefa provincial ha recordado que actualmente no existe un límite máximo de edad ni una estatura mínima para presentarse a las pruebas de ingreso.

La jefa de la Policía y la subdelegada del Gobierno dan la bienvenida a los agentes. / Manuel Murillo

La responsable de la comisaría ha vinculado este aumento con la valoración social y la visibilidad alcanzadas por la institución. "Para las plazas que salen hay muchísima demanda", ha señalado. Durante el acto se ha apuntado que en la última convocatoria se ofertaron alrededor de 2.900 plazas, a las que concurrieron aproximadamente 16.000 aspirantes.

Esta elevada demanda obliga a superar un proceso de selección especialmente riguroso. Todos los agentes cuentan, como mínimo, con el título de Bachillerato, mientras que muchos disponen también de estudios universitarios de distintas ramas, ha recordado.

Once meses por todas las unidades

Durante su estancia en Córdoba, los policías en prácticas rotarán por las distintas unidades operativas para trasladar a situaciones reales los conocimientos adquiridos en la academia. Pasarán por Seguridad Ciudadana, donde se integrarán en radiopatrullas, el Grupo Operativo de Respuesta y la Unidad de Prevención y Reacción. También trabajarán en las oficinas de denuncias junto a agentes veteranos y participarán en investigaciones reales dentro de Policía Judicial.

Su formación práctica incluirá asimismo periodos en las áreas de Información, Extranjería, Policía Científica y Documentación, esta última una competencia exclusiva de la Policía Nacional.

La jefa provincial ha definido este periodo como un proceso de aprendizaje mutuo porque los alumnos podrán beneficiarse de la experiencia de los funcionarios con más años de servicio, mientras que la plantilla recibirá "savia nueva", con energía y conocimientos actualizados.

Las prácticas están coordinadas por el delegado de Formación de la Comisaría Provincial, que actúa como tutor y supervisa el paso de los agentes por las diferentes unidades. Una vez finalizado este periodo, completarán su formación, jurarán el cargo y deberán solicitar destino en función de su posición en el escalafón, determinada por las calificaciones obtenidas y otros parámetros.

Los policías en prácticas se incorporan a sus labores. / Manuel Murillo

Aunque no está garantizado que puedan permanecer en Córdoba, la Jefatura confía en que alguno consiga plaza en la provincia, pero "dependerá del catálogo y de las vacantes que se oferten a nivel nacional, pero seguro que alguno se queda", ha indicado López.

La subdelegada del Gobierno, Ana López, también ha dado la bienvenida a los nuevos agentes y ha destacado que llegan a "una ciudad tranquila y segura", con unos índices delictivos bajos que ha atribuido, en parte, al trabajo cotidiano de la Policía Nacional. También les ha pedido que contribuyan a mantener los niveles de seguridad y la calidad del servicio policial porque "sus éxitos serán los de toda nuestra sociedad", ha señalado ante los agentes, a los que ha felicitado por haber superado la oposición y por el futuro profesional que tienen por delante.