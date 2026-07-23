La advertencia de un neumólogo de Córdoba: “La sucesión de días de calor extremo y calima aumenta el riesgo para las personas con enfermedades respiratorias”

Las jornadas consecutivas de temperaturas extremas, unidas a la presencia de calima, pueden convertirse en una combinación especialmente perjudicial para las personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas. El jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, advierte de que los pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) deben extremar las precauciones durante estos episodios.

“La combinación de calor intenso y polvo sahariano supone una mayor agresión para las vías respiratorias, especialmente en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas”, señala el especialista. Las altas temperaturas favorecen la formación de determinados contaminantes atmosféricos y, cuando coinciden con la calima, aumenta la concentración de partículas en suspensión.

La calima se produce por la presencia en la atmósfera de partículas de polvo procedentes del desierto y su impacto sobre la salud depende, entre otros factores, de la concentración alcanzada y del tiempo de exposición. Según explica Entrenas, todo lo que se encuentra suspendido en el aire entra en contacto continuamente con el aparato respiratorio, por lo que el deterioro de la calidad ambiental afecta de manera especial a los pacientes más vulnerables.

Más tos, falta de aire y riesgo de broncoespasmo

Las personas con asma o EPOC tienen hiperreactividad bronquial. Esto significa que sus vías respiratorias reaccionan con mayor intensidad ante estímulos que apenas causarían molestias a alguien sano. Durante los episodios de calor y calima pueden aumentar la tos, las sibilancias, la sensación de falta de aire y el broncoespasmo. En los casos más graves, puede producirse una exacerbación de la enfermedad que requiera asistencia médica.

El neumólogo recuerda, además, que la contaminación no procede únicamente del tráfico o de la actividad industrial, puesto que en la calidad del aire también influyen las partículas generadas por la combustión de biomasa y combustibles fósiles, así como el desgaste de neumáticos, frenos y asfalto.

A todo esto, durante el verano se suma el aumento del ozono troposférico, cuya formación se ve favorecida por la radiación solar y las temperaturas elevadas.

Cuándo se debe evitar el ejercicio al aire libre

La actividad física habitual resulta beneficiosa para las personas con EPOC, ya que puede mejorar su capacidad funcional, reducir la disnea y ayudarles a conservar una mayor calidad de vida. Sin embargo, Entrenas recomienda adaptar el ejercicio a las condiciones ambientales.

“Durante los días con calor extremo o calima es preferible evitar el ejercicio al aire libre, especialmente si la calidad del aire es mala”, afirma. En estas circunstancias, aconseja optar por espacios interiores bien ventilados y climatizados o aplazar la actividad hasta que mejoren las condiciones.

Cuando sea posible salir, recomienda hacerlo durante las primeras horas de la mañana o al anochecer, reducir la intensidad del esfuerzo ante la aparición de síntomas y mantener una hidratación adecuada antes, durante y después del ejercicio.