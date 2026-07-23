Córdoba se prepara para el alivio térmico tras quedarse en 37,2 grados este jueves

Córdoba se prepara para un alivio en las temperaturas que irán descendiendo en los próximos días, después de unas jornadas muy calurosas que llevaron el termómetro por encima de los 40 grados.

Ya este jueves se ha notado la bajada, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había establecido un aviso naranja en la capital por las altas temperaturas. Al final no ha sido para tanto puesto que la máxima se alcanzó a las cuatro de la tarde con 37,2 grados anotados en la estación del Aeropuerto. El día previo sí se rozaron los 40 grados.

Un sol abrasador sobre la explanada de acceso a la estación de trenes Julio Anguita. / Manuel Murillo

Ha habido puntos en la provincia donde se han registrado temperaturas más altas que en la capital. Así, en La Rambla se llegó a los 38,6 grados a las cinco de la tarde, mientras que en Montoro el termómetro anotó 38 grados justos a esa misma hora. Incluso en el norte de la provincia ha habido altos registros, como los 37,8 grados de Hinojosa del Duque a las 18 horas.

Previsión para los próximos días

Este descenso térmico va a ser constante durante los próximos dos días y dejará un fin de semana no demasiado caluroso en la ciudad. Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología contempla unas máximas de 37 grados, mientras que las mínimas que se alcanzarán durante la noche serán las mismas del día previo, en torno a 21 grados.

El día más fresco, dentro de lo que es un verano cordobés, será el próximo sábado, cuando el termómetro se moverá entre los 19 y los 35 grados, de acuerdo con las predicciones actuales. Los cielos estarán totalmente despejados y el índice de radiación ultravioleta estará en 9.

Para el domingo está previsto que vuelvan a subir las temperaturas y escalarán durante tres días hasta volver a superar los 40 grados, según los modelos actuales. La jornada dominical tendrá todavía unas mínimas agradables de 18 grados, pero las máximas subirán hasta los 37, dos más que la jornada previa.

Los termómetros seguirán subiendo durante el lunes y el martes, tanto en las mínimas como máximas, y estarán por encima de los 40 grados esos dos días. El miércoles podrían volver a bajas las temperaturas hasta los 39 grados, según la previsión de Aemet.