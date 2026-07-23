El parque acuático gratuito de Málaga al que pueden escaparse las familias de Córdoba este verano

Málaga vuelve a situarse este verano entre las escapadas más cómodas para las familias de Córdoba que buscan mar, ocio y alternativas frente a las altas temperaturas. Ahora se suma un atractivo más, a dos horas por carretera y en la capital de la Costa de Sol, las familias, y en especial los niños, pueden disfrutar de un parque acuático gratuito situado junto a la playa de la Misericordia.

El denominado Parque del Agua se encuentra en el paseo marítimo Antonio Banderas, en el extremo occidental de la playa, cerca del espigón de Sacaba.

Un parque de agua gratuito junto al paseo marítimo

El recinto ocupa alrededor de 800 metros cuadrados, de los cuales unos 500 están destinados a juegos acuáticos. El acceso es libre y cuenta con nueve atracciones pensados para usuarios de diferentes edades, desde figuras y pequeños surtidores dirigidos a los más pequeños hasta estructuras capaces de lanzar o descargar grandes cantidades de agua.

Entre sus atracciones más reconocibles se encuentra un gran cubo basculante que se llena progresivamente y termina vertiendo el agua sobre la zona de juego. También dispone de una estructura con forma de barco, equipada con chorros, cañones de agua y distintos mecanismos interactivos, además de figuras de animales como tortugas y cangrejos.

Imagen del Parque del Agua de Málaga / L. O. / VORTEX

Los juegos funcionan mediante secuencias programadas y están distribuidos en zonas concebidas para facilitar que niños, jóvenes y adultos puedan refrescarse en el mismo espacio. No es, por tanto, un parque acuático convencional con piscinas y grandes toboganes, sino una instalación urbana de juegos de agua situada al aire libre y junto al litoral.

Horario del Parque del Agua de Málaga

El parque permanece operativo durante el verano todos los días de la semana, con horario de 11.00 a 20.00 horas, y su temporada se prolonga hasta el 30 de septiembre.

Al tratarse de un recinto exterior sometido a controles sanitarios, labores de mantenimiento o posibles incidencias técnicas, resulta aconsejable comprobar antes del desplazamiento que continúa abierto con normalidad.

El sistema emplea agua potable sometida a cloración y recirculación. Antes de su puesta en funcionamiento, el Ayuntamiento realiza tareas de puesta a punto e hipercloración, además de controles periódicos conforme a la normativa sobre agua de consumo.

Dónde está y cómo completar el plan

El parque se localiza en la zona de la playa de la Misericordia próxima a Sacaba, dentro del distrito Carretera de Cádiz. El acceso se realiza desde el paseo marítimo Antonio Banderas y no es necesario comprar entrada ni efectuar una reserva previa.

La Misericordia es una de las playas urbanas más populares de Málaga. Tiene unos dos kilómetros de longitud, una anchura media cercana a los 30 metros y dispone de aparcamientos, autobuses urbanos, vigilancia, duchas, áreas infantiles, equipamientos deportivos, chiringuitos y establecimientos de restauración.

Playa de la Misericordia / JUAN PASCUAL (VISITA MÁLAGA

Para las familias cordobesas, la ubicación permite organizar una jornada completa sin demasiados desplazamientos: mañana de playa, comida en el paseo marítimo y juegos de agua durante las horas de más calor.

La combinación de acceso gratuito, proximidad a la playa y actividades adaptadas a distintas edades convierte este parque en uno de los planes familiares más prácticos para quienes quieren una escapada rápida desde Córdoba a Málaga durante el verano, donde disfrutar de la playa y de la oferta urbana.