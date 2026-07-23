Córdoba, entre las ciudades más baratas de España para alquilar una habitación: exige el 11,45% del salario

Alquilar una habitación en un piso compartido en Córdoba cuesta alrededor de 249 euros mensuales y consume el 11,45% del salario bruto medio. La capital cordobesa se sitúa así entre las ciudades españolas donde este gasto resulta más asumible, aunque la cifra continúa representando una parte relevante de los ingresos, especialmente para los jóvenes y trabajadores con salarios inferiores a la media, según el análisis del portal inmobiliario Pisos.com.

Córdoba ocupa concretamente el quinto lugar entre las capitales de provincia con menor esfuerzo económico para alquilar una habitación. Solo Badajoz, Cáceres, Burgos y Palencia presentan porcentajes inferiores, según el estudio, elaborado con precios del portal pisocompartido.com y datos salariales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La situación cordobesa también resulta favorable dentro de la comparativa andaluza que recoge el estudio. En Jaén, el alquiler de una habitación requiere el 11,52% del salario bruto, apenas siete centésimas más que en Córdoba. La diferencia es mucho mayor respecto a Cádiz, donde el esfuerzo se dispara hasta el 21,78%.

Anuncios en una inmobiliaria / Víctor Castro

Tomando como referencia el salario medio de Andalucía, situado en 26.089,70 euros brutos anuales, una habitación costaría en Córdoba unos 249 euros mensuales, frente a los cerca de 250 euros de Jaén y los 473,50 euros registrados en Cádiz.

Córdoba, muy por debajo de la media española

La distancia respecto al promedio nacional también es significativa. En el conjunto de España, una habitación en un piso compartido cuesta de media 475,98 euros al mes, prácticamente el doble que en Córdoba.

Ese desembolso absorbe el 19,34% del salario bruto medio español, fijado en 29.540,26 euros anuales. El esfuerzo económico que afronta un inquilino en Córdoba es, por tanto, casi ocho puntos porcentuales inferiores a la media del país.

No obstante, el estudio advierte de que los porcentajes se calculan sobre salarios brutos. Una vez descontadas las retenciones fiscales y las cotizaciones sociales, el peso real del alquiler sobre el dinero que llega cada mes a la cuenta bancaria es mayor.

La situación afecta especialmente a los trabajadores jóvenes, que son precisamente quienes recurren con más frecuencia a compartir vivienda y que, en muchos casos, perciben salarios inferiores al promedio.

Imagen de archivo de un anuncio de alquiler de pisos para estudiantes colocado en una de las facultades de la Universidad de Córdoba. / A. J. González

“El problema no es solo el precio de la habitación, sino la combinación de salarios bajos, contratos precarios y mercados tensionados”, explica Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com. Según el experto, destinar una quinta parte del sueldo bruto —y en algunos casos cerca de un tercio del salario neto— únicamente a una habitación deja un margen de ahorro prácticamente inexistente.

Valencia encabeza el ranking nacional

En el extremo contrario aparece Valencia, donde alquilar una habitación consume el 27,60% del salario bruto medio. El precio mensual alcanza los 616,74 euros.

Le siguen Palma de Mallorca, con un esfuerzo del 25,48%; Barcelona, con el 24,43%; y Santa Cruz de Tenerife, con el 24,08%. Cádiz ocupa uno de los primeros puestos del país, con un 21,78%, por delante incluso de Madrid, donde el porcentaje se sitúa en el 21,70%.

En la zona más asequible del ranking se encuentran Badajoz, con un esfuerzo del 10,14%, y Cáceres, con el 10,57%. Después aparecen Burgos, Palencia y Córdoba.

“El alquiler de habitación ha dejado de ser una solución económica para convertirse, en muchas capitales, en una carga difícilmente compatible con cualquier proyecto de ahorro o de vida independiente”, concluye Ferran Font.