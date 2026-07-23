El Consejo Social de Córdoba rechaza por unanimidad que Vimcorsa vuelva al sorteo de viviendas protegidas

El Consejo Social de Córdoba ha emitido un dictamen negativo por unanimidad sobre la modificación de las normas del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, gestionado por Vimcorsa, que permite regresar al sistema de sorteo para la adjudicación de viviendas en Córdoba. Esta propuesta ha sido aprobada inicialmente por la junta de gobierno local el 8 de junio de 2026.

A partir de ahora será Vimcorsa la encargada de la gestión y administración de esta nueva normativa, que ya pasó por el consejo de administración de la empresa municipal y que consiste básicamente en regresar al sorteo a la hora de adjudicar los pisos. La anterior normativa databa del año 2009, cuando se creó el registro municipal de demandantes de viviendas.

El Consejo Social considera que la baremación es más justa

El Consejo Social argumenta como principal motivo del rechazo del sorteo de viviendas por parte de Vimcorsa que la baremación es "más justa" porque permite tener en cuenta las circunstancias personales, familiares y económicas de los solicitantes, mientras que el sorteo debería reservarse únicamente para "casos excepcionales".

Un sorteo de Vimcorsa celebrado en el año 2009. / CÓRDOBA

El dictamen advierte, además, de que el nuevo modelo podría generar "inseguridad jurídica", especialmente durante el periodo transitorio, ya que no aclara qué ocurriría con quienes llevan años inscritos y ya habían sido baremados. También señala contradicciones en los límites de renta, en la distribución por cupos y en algunos artículos sobre la elección del promotor y las condiciones de adjudicación.

Recomendaciones del Consejo Social

Entre sus recomendaciones, el Consejo Social pide que se mantenga la baremación como criterio principal y se limite el sorteo a situaciones excepcionales. Además, se pide revisar el régimen transitorio para proteger los derechos adquiridos, corregir contradicciones sobre rentas máximas y cupos y mejorar la redacción jurídica y técnica del articulado. Finalmente, el Consejo Social insta a Vimcorsa a continuar promoviendo vivienda protegida a precios asequibles.