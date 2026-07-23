Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Costanillas y HornillosAdif CórdobaHostelería calorCórdoba CF-Sevilla FCEl tiempoFindeCines de veranoLey antitabacoEstancos CórdobaPolígonos CórdobaConexión Las QuemadasAdolfo MolinaDiputación InvierteOposiciones bomberos
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

El Consejo Social de Córdoba rechaza por unanimidad que Vimcorsa vuelva al sorteo de viviendas protegidas

La entidad municipal Vimcorsa ha vuelto al sorteo para la adjudicación de viviendas protegidas, una medida rechazada por el Consejo Social que defiende la baremación por considerarla más justa

Imagen de archivo de un bloque de viviendas construidas por Vimcorsa.

Imagen de archivo de un bloque de viviendas construidas por Vimcorsa. / A.J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Consejo Social de Córdoba ha emitido un dictamen negativo por unanimidad sobre la modificación de las normas del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, gestionado por Vimcorsa, que permite regresar al sistema de sorteo para la adjudicación de viviendas en Córdoba. Esta propuesta ha sido aprobada inicialmente por la junta de gobierno local el 8 de junio de 2026.

A partir de ahora será Vimcorsa la encargada de la gestión y administración de esta nueva normativa, que ya pasó por el consejo de administración de la empresa municipal y que consiste básicamente en regresar al sorteo a la hora de adjudicar los pisos. La anterior normativa databa del año 2009, cuando se creó el registro municipal de demandantes de viviendas.

El Consejo Social considera que la baremación es más justa

El Consejo Social argumenta como principal motivo del rechazo del sorteo de viviendas por parte de Vimcorsa que la baremación es "más justa" porque permite tener en cuenta las circunstancias personales, familiares y económicas de los solicitantes, mientras que el sorteo debería reservarse únicamente para "casos excepcionales".

Un sorteo de Vimcorsa celebrado en el año 2009.

Un sorteo de Vimcorsa celebrado en el año 2009. / CÓRDOBA

El dictamen advierte, además, de que el nuevo modelo podría generar "inseguridad jurídica", especialmente durante el periodo transitorio, ya que no aclara qué ocurriría con quienes llevan años inscritos y ya habían sido baremados. También señala contradicciones en los límites de renta, en la distribución por cupos y en algunos artículos sobre la elección del promotor y las condiciones de adjudicación.

Noticias relacionadas y más

Recomendaciones del Consejo Social

Entre sus recomendaciones, el Consejo Social pide que se mantenga la baremación como criterio principal y se limite el sorteo a situaciones excepcionales. Además, se pide revisar el régimen transitorio para proteger los derechos adquiridos, corregir contradicciones sobre rentas máximas y cupos y mejorar la redacción jurídica y técnica del articulado. Finalmente, el Consejo Social insta a Vimcorsa a continuar promoviendo vivienda protegida a precios asequibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  3. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
  4. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
  5. Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
  6. Córdoba tendrá una pantalla gigante gratuita para ver la final del Mundial de España: este es el aforo y hora de acceso
  7. Veía que mi casa se quemaba': los vecinos de la carretera del Aeropuerto relatan el terror vivido durante el incendio
  8. Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas

El Consejo Social de Córdoba rechaza por unanimidad que Vimcorsa vuelva al sorteo de viviendas protegidas

El Consejo Social de Córdoba rechaza por unanimidad que Vimcorsa vuelva al sorteo de viviendas protegidas

El PP levanta el reparo de Intervención y desbloquea 1,4 millones en ayudas para festivales de música en Córdoba

El PP levanta el reparo de Intervención y desbloquea 1,4 millones en ayudas para festivales de música en Córdoba

Córdoba recibe a 20 nuevos policías nacionales en prácticas: "Ahora es una profesión muy demandada"

Córdoba recibe a 20 nuevos policías nacionales en prácticas: "Ahora es una profesión muy demandada"

El Ayuntamiento de Córdoba destina 300.000 euros a subvencionar las casetas de la Feria de 2026

El Ayuntamiento de Córdoba destina 300.000 euros a subvencionar las casetas de la Feria de 2026

El Pleno de Córdoba aprueba la subida de las nuevas tarifas de Mercacórdoba, con la cuota de Pescados congelada tres años

Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza

Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza

Los vecinos urgen a recuperar los solares de Costanillas y Hornillo: "Ahora mismo son un nido de ratas"

Los vecinos urgen a recuperar los solares de Costanillas y Hornillo: "Ahora mismo son un nido de ratas"

El parque acuático gratuito de Málaga al que pueden escaparse las familias de Córdoba este verano

El parque acuático gratuito de Málaga al que pueden escaparse las familias de Córdoba este verano
Tracking Pixel Contents