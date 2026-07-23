El Consejo de la Infancia de Córdoba estará formado por 60 menores de 6 a 17 años elegidos por los colegios

El Pleno de Córdoba ha aprobado con los votos de PP, Vox y PSOE, y la abstención de Hacemos en la sesión de este jueves 23 de julio el proyecto de nuevo Reglamento del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Córdoba. Se trata de un órgano oficial de participación ciudadana diseñado para que niños y jóvenes influyan en las decisiones municipales, que otras ciudades como Lucena ya han puesto en marcha.

Las nuevas reglas de funcionamiento sustituirán a las aprobadas en 2012 y la principal novedad es que el consejo tendrá una composición exclusivamente infantil y adolescente, con representación territorial por distritos y elección a través de los centros educativos de la capital cordobesa.

La delegada de Infancia, Narci Ruiz, ha explicado que este nuevo reglamento moderniza el de 2012 y ha prometido que se tratará de un órgano de representación "productivo, real y donde se dará un diálogo constante". "Queremos que la participación infantil deje de ser un eslogan y se convierta en una participación real", ha añadido.

Aunque el PSOE ha votado a favor, la concejala socialista Isabel Bernal ha lamentado la tardanza en la aprobación del reglamento y que no incorpore las propuestas de las ampas. También ha pedido que realmente sea un órgano que forme a la infancia y canalice las demandas de los niños de Córdoba.

Hacemos Córdoba ha justificado su abstención en esta aprobación inicial porque entiende que el equipo de gobierno “se limita a cumplir expediente” impelido por las ampas y crítica el antecedente de “la marca PP, un partido reacio a los órganos de participación” que, por ejemplo, no ha escuchado a la Plataforma Niños del Sur e impedirá "la participación real" de los niños.

Cuatro declaraciones institucionales

Además de esta cuestión, el Pleno de Córdoba (correspondiente a la sesión adelantada de agosto) ha guardado un minuto de silencio por las últimas cuatro mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas.

Minuto de silencio por las cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en las últimas semanas. / RAFAEL MELLADO

Por otro lado, se van a aprobar cuatro declaraciones institucionales: la primera de ellas en memoria de la cineasta cordobesa Josefina Molina, en la que piden a la Junta de Andalucía que designe con su nombre la Filmoteca de Andalucía. Una segunda declaración institucional en memoria de José Carlos Gómez Villamandos, el exconsejero de Universidades fallecido recientemente.

Además, el Pleno declara su apoyo a Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, y por último, con motivo de la consecución del Campeonato del Mundo, el Pleno muestra su reconocimiento a la Selección Española de Fútbol con su logro deportivo.

Protestas en el salón de plenos en favor de los cines de verano y en defensa de la reforma de la casa 5 de la plaza de San Agustín. / Víctor Castro / COR

Niños de 6 a 17 años

Volviendo a la aprobación del reglamento para el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, el Ayuntamiento de Córdoba crea un órgano municipal de participación formado por niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años". Su función será trasladar al Consistorio cordobés las propuestas, quejas, sugerencias y opiniones sobre asuntos que afecten a los cordobeses comprendidos en esa franja de edad.

El reglamento busca que la infancia y la adolescencia participen de forma efectiva en la vida municipal y en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos, bienestar y calidad de vida.

La banca de la oposición, antes de la sesión plenaria del jueves. / Víctor Castro / COR

Composición del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia

El consejo estará presidido por la persona titular de la Alcaldía, que podrá delegar en el concejal o concejala responsable del área. Contará con un máximo de 60 vocales, la mitad de alumnos de Educación Primaria y la otra mitad de Educación Secundaria. Todos ellos deberán estar estudiando en centros educativos del municipio de Córdoba.

Cómo se elegirán los representantes

La elección se organizará a través de los centros educativos de los diez distritos de la ciudad. Cada centro podrá elegir democráticamente hasta dos representantes de Primaria y dos de Secundaria. Posteriormente, en una asamblea por distrito, se escogerán hasta tres vocales y tres suplentes de Primaria y otros tantos de Secundaria.

Los menores necesitarán autorización escrita de sus padres, tutores o responsables legales.

El mandato de cada consejo será de tres años, aunque cesarán antes si cumplen los 18 años, cambian a un centro de otro distrito o renuncian.

Funciones del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia

Entre los principales cometidos del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia se incluye promover y defender los derechos de la infancia y la adolescencia; servir de canal de comunicación con el Ayuntamiento, así como formular propuestas para mejorar el bienestar de los menores.

Además, los miembros del consejo podrán presentar quejas, sugerencias y recomendaciones, impulsar planes municipales de infancia y adolescencia y fomentar los valores democráticos, la igualdad y la participación comunitaria.

Funcionamiento del consejo

El pleno del consejo se reunirá de forma ordinaria al menos dos veces al año y podrá celebrar sesiones extraordinarias.

Las reuniones deberán tener en cuenta las obligaciones escolares de sus integrantes y convocarse con al menos diez días de antelación.

Los acuerdos se aprobarán por mayoría simple y el voto será personal e indelegable.

El reglamento crea, además, una comisión asesora formada por representantes de áreas municipales, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Juventud, federaciones de asociaciones de madres y padres y otros colectivos relacionados con la infancia. Esta comisión asesorará al Consejo, pero no formará parte de su pleno.