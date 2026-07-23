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Tribunales

Condenada la exdirectora de una residencia de Córdoba por apropiarse de más de 140.000 euros y ocultar la muerte del marido de una usuaria

La sentencia también obliga a la condenada a indemnizar a la fundación gestora y a la entidad bancaria por el fraude cometido

Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a la exdirectora de una residencia de mayores de Córdoba a dos años y dos meses de prisión por apropiarse de más de 140.000 euros mediante una plaza no autorizada y por ocultar el fallecimiento del marido de una usuaria con discapacidad para seguir disponiendo de la pensión que continuaba abonando la Seguridad Social.

La sentencia considera probado que la acusada aprovechó que la mujer no sabía leer ni escribir y carecía de familiares próximos. En mayo de 2023 abrió una cuenta a su nombre, vinculada al teléfono de la propia directora, y desde ella realizó transferencias, reintegros y retiradas de efectivo por un importe total de 37.808 euros. Parte del dinero fue enviado a una cuenta de una hija menor de edad de la condenada.

La investigación también reveló que la responsable había habilitado una plaza en la enfermería al margen de las autorizadas por la Junta de Andalucía. Los pagos de los residentes se realizaban en efectivo o en cuentas controladas por la directora y no llegaban a la fundación gestora. De esta forma se apropió de 140.637 euros abonados por numerosos usuarios durante varios años.

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Además de la pena de prisión, la condenada ha quedado inhabilitada durante cinco años para trabajar en residencias de mayores o de personas con discapacidad. También deberá indemnizar con 134.287 euros a la fundación gestora y con 31.458 euros a la entidad bancaria. La sentencia, dictada el 19 de mayo de 2026, es firme.

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